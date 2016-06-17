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В России запретили продажу презервативов Durex

17 Июня 2016, 12:56 | В России

Росздравнадзор распорядился запретить продажу британских презервативов Durex в российских аптеках. В общей сложности под запрет попали 11 видов продукции под этим брендом, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В сообщении Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) в территориальные органы ведомства и аптечные сети (есть в распоряжении редакции), датированном еще первыми числами мая, говорится о том, что служба выявила на рынке незарегистрированные медицинские изделия — презервативы Durex.

Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2009/05004 от 19.08.2014, под которым ранее продавались соответствующие изделия, было выдано на неограниченный срок. Однако в комплекте сопроводительных документов не оказалось данных о конкретных видах продукции, а значит, регистрация на них не распространяется.

В общей сложности под запрет попали 11 видов продукции под брендом Durex: Pleasuremax, Classic, Fruity Mix, Extra Safe, Elite, Long Play, XXL, Dual Extase, Sensation, Invisible и Real Feel. Судя по сайту Durex в России, это большая часть ассортимента в категории, который содержит в общей сложности 13 позиций. Помимо контрацептивов компания «Рекитт Бенкизер» производит под брендом Durex гели и смазки — их продажа в аптеках продолжается в обычном режиме.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: dual extase  invisible  контрацептив  durex  pleasuremax  fruity mix  elite  xxl  sensation  real feel  аптека  презерватив  Роспотребнадзор  classic  extra safe  long play 



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Комментарии

  • Псевдоним14:54, 17.06.2016#

    больные люди, что про них сказать. наверное в разрешение не была вложена некоторая сумма импортных денег. а это суровое нарушение.

  • РыжийЛис14:57, 17.06.2016#

    Решение демографической проблемы в действии :)

  • Спам15:30, 17.06.2016#

    Не льсти. . . срали они с кремлевской стены на демографию, для них все кто вне кремля, гав. . . недостойное внимания!!! Проблема в том что откат они с этого востребованного товара не имеют!

  • vasya16:21, 17.06.2016#

    Каждый ган_дон мнит себя дирижаблем. Захотел, слово дал, захотел, назад своё слово взял. Может нам ещё законодательно отменить законы Ньтона? Тоже британский пацан был.

  • РЎРїР°Рј15:31, 17.06.2016#

    Не больные, скорее алчные скупердяи!

  • celenadesannn15:43, 17.06.2016#

    Have a quality time with your family while making an extra income trading at the comfort of your own home. Learn how to trade. Google Superior Trading System.

  • добрыйдоктор Вампесдец16:28, 17.06.2016#

    Вот блин, и как теперь мне быть без XXL? Два обычных связывать?

  • Псевдоним20:43, 17.06.2016#

    Бляяяяять. . . я не хочу алименты платить. . . а. . а. . . :)

  • Пострадавший XXL20:44, 17.06.2016#

    Но смазку то не запретили? Понятно, кто лоббирует в Росздравнадзоре.

  • Псевдоним23:42, 19.06.2016#

    ган_доны запретили продавать ган_доны

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