В России запретили продажу презервативов Durex

Росздравнадзор распорядился запретить продажу британских презервативов Durex в российских аптеках. В общей сложности под запрет попали 11 видов продукции под этим брендом, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В сообщении Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) в территориальные органы ведомства и аптечные сети (есть в распоряжении редакции), датированном еще первыми числами мая, говорится о том, что служба выявила на рынке незарегистрированные медицинские изделия — презервативы Durex.

Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2009/05004 от 19.08.2014, под которым ранее продавались соответствующие изделия, было выдано на неограниченный срок. Однако в комплекте сопроводительных документов не оказалось данных о конкретных видах продукции, а значит, регистрация на них не распространяется.

В общей сложности под запрет попали 11 видов продукции под брендом Durex: Pleasuremax, Classic, Fruity Mix, Extra Safe, Elite, Long Play, XXL, Dual Extase, Sensation, Invisible и Real Feel. Судя по сайту Durex в России, это большая часть ассортимента в категории, который содержит в общей сложности 13 позиций. Помимо контрацептивов компания «Рекитт Бенкизер» производит под брендом Durex гели и смазки — их продажа в аптеках продолжается в обычном режиме.