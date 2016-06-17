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В России запретили продажу презервативов Durex
Росздравнадзор распорядился запретить продажу британских презервативов Durex в российских аптеках. В общей сложности под запрет попали 11 видов продукции под этим брендом, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
В сообщении Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) в территориальные органы ведомства и аптечные сети (есть в распоряжении редакции), датированном еще первыми числами мая, говорится о том, что служба выявила на рынке незарегистрированные медицинские изделия — презервативы Durex.
Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2009/05004 от 19.08.2014, под которым ранее продавались соответствующие изделия, было выдано на неограниченный срок. Однако в комплекте сопроводительных документов не оказалось данных о конкретных видах продукции, а значит, регистрация на них не распространяется.
В общей сложности под запрет попали 11 видов продукции под брендом Durex: Pleasuremax, Classic, Fruity Mix, Extra Safe, Elite, Long Play, XXL, Dual Extase, Sensation, Invisible и Real Feel. Судя по сайту Durex в России, это большая часть ассортимента в категории, который содержит в общей сложности 13 позиций. Помимо контрацептивов компания «Рекитт Бенкизер» производит под брендом Durex гели и смазки — их продажа в аптеках продолжается в обычном режиме.
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больные люди, что про них сказать. наверное в разрешение не была вложена некоторая сумма импортных денег. а это суровое нарушение.