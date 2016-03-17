Родственников пустят в реанимацию

14 марта газета «Известия» написала о том, что «запрет на посещение детей является прямым нарушением ФЗ № 323. А запрет на посещение взрослых — нарушением положения Конституции о свободе перемещения». И прокуратура, и Росздравнадзор при желании вполне могли бы требовать устранения нарушений, а граждане, столкнувшиеся с отказом, имеют право оспаривать его в судебных инстанциях, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на СМИ.

Минздрав подтвердил право родственников навещать больных, находящихся в реанимации.

«У каждого пациента, в том числе и находящегося в реанимации, есть право на посещение его родственниками, — заявил глава департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай. — Письмо с просьбой обеспечить реализацию данной нормы закона еще в 2015 году было направлено Минздравом в регионы», — сообщил Салагай порталу «Такие дела».

Олег Салагай также заявил, что «если есть нарушения, нужно обращаться в страховую компанию, которой вам выдан полис, органы управления здравоохранением региона, органы контроля».

«В отношении взрослых пациентов законодательством закреплено право их посещения во время нахождения в медицинских организациях, в отношении детей — не только посещения, но и совместного нахождения с ними родственников во время всего периода лечения, включая нахождение в отделении анестезиологии-реанимации», — сообщил Салагай.

Несмотря на существование законов, позволяющих родственникам находиться в реанимации, большинство врачей запрещали это по двум причинам: из-за боязни распространения инфекций и возможного неадекватного поведения родственников. Проблема настолько назрела в обществе, что в марте на сайте Change.org начался сбор подписей под обращением к Минздраву.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.