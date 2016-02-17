Всех стоматологов страны пошлют в одно место

В России по инициативе Минздрава РФ создается стоматологический научно-образовательный кластер, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Его цель - сформировать научно-образовательную платформу для всех вузов страны, в которых имеются стоматологические факультеты.

Уже сейчас, по информации министра, уже заключено 14 договоров о вхождении в этот кластер, еще шесть - на подходе, в роли координатора выступает Московский государственный медико-стоматологический университет имени Евдокимова. При этом вузы, вошедшие в это единое образовательное пространство, не только не утратят свою самостоятельность, но и смогут транслировать собственный прогрессивный опыт.

По сути, кластер и задумывался именно ради обеспечения всем будущим специалистам-стоматологам доступа к передовым программам лучших преподавателей, новейшим технологиям.

"Создать единое информационное поле с лучшими лекциями по тем или иным направлениям, с дистанционными модулями, которые позволяют в домашних уже условиях или в условиях вне кластера новые знания получать и проверять себя на выживаемость этих знаний", - описала Скворцова задачи новой образовательной среды, которая даст возможность также создать новую систему аккредитации стоматологов, создать научные платформы для проведения совместных исследований, которые особенно важны в нынешний период. Вузы смогут использовать клинические, лабораторные и учебные ресурсы друг друга.

Министр здравоохранения особо подчеркнула, что создание кластера позволит избежать подтасовок в результатах аттестации молодых специалистов-стоматологов. По ее информации, выпускные экзамены теперь будут проходить в три этапа. При разработке новой аттестационной системы, по словам главы ведомства, на вооружение взят опыт проведения ЕГЭ в школах.

"Весь опыт ЕГЭ мы уже переняли: аудитории с контролем, невозможность пронести мобильное устройство, специально созданные компьютерные программы по формированию персонифицированных вариантов для ответов на вопросы", - приводит разъяснения министра здравоохранения ТАСС.

Министр Скворцова в подробностях рассказала и о том, какими будут эти три этапа испытаний: первая часть, традиционно, - теоретическая, вторая – демонстрация практических навыков, которую министр определила, как "рукоделие" и третья - ситуационная задача на примере конкретных больных с конкретным анамнезом и возможностью создания плана обследования с результатами этих обследований.

Она подчеркнула, что при таком подходе к экзамену исключает коррупцию и случайность - ни подтасовать результаты, ни угадать ответы невозможно.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.