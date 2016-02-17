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Всех стоматологов страны пошлют в одно место

17 Февраля 2016, 17:28 | В России

В России по инициативе Минздрава РФ создается стоматологический научно-образовательный кластер, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Его цель - сформировать научно-образовательную платформу для всех вузов страны, в которых имеются стоматологические факультеты.

Уже сейчас, по информации министра, уже заключено 14 договоров о вхождении в этот кластер, еще шесть - на подходе, в роли координатора выступает Московский государственный медико-стоматологический университет имени Евдокимова. При этом вузы, вошедшие в это единое образовательное пространство, не только не утратят свою самостоятельность, но и смогут транслировать собственный прогрессивный опыт.

По сути, кластер и задумывался именно ради обеспечения всем будущим специалистам-стоматологам доступа к передовым программам лучших преподавателей, новейшим технологиям.

"Создать единое информационное поле с лучшими лекциями по тем или иным направлениям, с дистанционными модулями, которые позволяют в домашних уже условиях или в условиях вне кластера новые знания получать и проверять себя на выживаемость этих знаний", - описала Скворцова задачи новой образовательной среды, которая даст возможность также создать новую систему аккредитации стоматологов, создать научные платформы для проведения совместных исследований, которые особенно важны в нынешний период. Вузы смогут использовать клинические, лабораторные и учебные ресурсы друг друга.

Министр здравоохранения особо подчеркнула, что создание кластера позволит избежать подтасовок в результатах аттестации молодых специалистов-стоматологов. По ее информации, выпускные экзамены теперь будут проходить в три этапа. При разработке новой аттестационной системы, по словам главы ведомства, на вооружение взят опыт проведения ЕГЭ в школах.

"Весь опыт ЕГЭ мы уже переняли: аудитории с контролем, невозможность пронести мобильное устройство, специально созданные компьютерные программы по формированию персонифицированных вариантов для ответов на вопросы", - приводит разъяснения министра здравоохранения ТАСС.

Министр Скворцова в подробностях рассказала и о том, какими будут эти три этапа испытаний: первая часть, традиционно, - теоретическая, вторая – демонстрация практических навыков, которую министр определила, как "рукоделие" и третья - ситуационная задача на примере конкретных больных с конкретным анамнезом и возможностью создания плана обследования с результатами этих обследований.

Она подчеркнула, что при таком подходе к экзамену исключает коррупцию и случайность - ни подтасовать результаты, ни угадать ответы невозможно.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: здравоохранение  кластер  интерны  медицинский вуз  ЕГЭ  стоматолог  образование 



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Комментарии

  • Бэтмэн19:23, 17.02.2016#

    Ох уж - учить и учить этих бездарей. Зуб делал - черт занес в городскую - отдал 5 к - в итоге через неделю опять заболел - еще через одну снова - переделывали пломбу - в итоге у героя всех времен и народов снова кусочек пломбы отвалился - чую скоро зуб заболит - хотя уверяли что пролечивали и будет стоять века. Вот как в таких условиях бороться с преступностью мать их.

  • РіРѕСЃС‚СЊ21:03, 17.02.2016#

    лечила платно у коммерсов отдала 6тыщ уже 7 годок пошел держится и лечила в городской через месяц вылетела пломба

  • --------12:41, 18.02.2016#

    У меня слово КЛАСТЕР вызывает панику-рыбный кластер например-навевает грусть и уныние, зубной кластер уже ужас.

  • 100 грамм18:42, 21.02.2016#

    Стараюсь лечить у врачей постсоветского периода. Современные бездари мало того что измучают, так потом и ещё к ним набегаешся, пока или лечить будет нечего, или пока деньги не закончатся.

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