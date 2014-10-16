Вирус Эбола начал активно мутировать

По мнению американских ученых, вирус лихорадки Эбола, начал мутировать и сейчас насчитывается более 300 разновидностей опасного вируса. Именно это, по мнению исследователей вызывает стремительное распространение болезни и мешает разработке универсальной вакцины.

В ближайшее время в США организуют медицинскую группу быстрого реагирования, специалисты которой получат возможность оперативно прибывать в любую больницу страны, где появятся больные Эболой.

Напомним, что в США накануне выявлен уже второй случай заражения смертельно опасной болезнью. Жертвой вируса оказался медик, наблюдавший за либерийцем Томасом Дунканом, скончавшимся на прошлой неделе.

ZRPRESS.RU, Владивосток.