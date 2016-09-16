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Медицинский туризм принес России приличный доход
16 Сентября 2016, 16:45 | В России
Советник министра МОЗ Игорь Ланской выступил в СМИ с впечатляющей новостью: по подсчетам специалистов, за помощью российской медицины ежегодно обращается большое количество иностранцев. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", только в 2015 году в бюджет по этой статье доходов поступило от семи до десяти миллиардов рублей.
Игорь Львович разъяснил: в Россию в 2015 году прибыли десять тысяч иностранных граждан. Все они получили квалифицированную медицинскую помощь. По информации экспертов, в первом полугодии 2016 года количество желающих лечиться у российских врачей выросло на 35 процентов. И динамика остается положительной.
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