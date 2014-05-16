Российским чиновникам запретят лечиться за границей

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир ФЕДОТКИН предлагает запретить чиновникам лечиться за рубежом. По мнению парламентария, это единственный способ возродить сферу здравоохранения в России. Об этом пишут «Известия».

Только в случае, если госслужащие сами будут лечиться в стране, они будут действительно заинтересованы развивать отрасль, станут контролировать качество подготовки кадров, направлять усилия на повышения качества предоставляемых медицинских услуг, уверен народный избранник. Соответствующий законопроект депутат представит на рассмотрение коллег до конца весенней сессии. Об этом «Известиям» рассказал сам Федоткин. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Калашников поддержал инициативу своего коллеги.

— Я понимаю, что у чиновников много денег и они могут себе позволить ездить лечиться за границу. Но как быть простым людям? Ведь сфера здравоохранения у нас крайне запущенна во всех отношениях, начиная от качества медицинского оборудования в больницах и заканчивая качеством подготовки медперсонала — многие сотрудники медучреждений просто покупают себе дипломы. Если нужно делать сложную операцию, многие предпочитают ехать за границу, продают квартиры, чтобы оплатить лечение. Едут, потому что, во-первых, не рискуют лечиться у российских специалистов, а во-вторых, потому что многие операции в России сейчас просто не делают. Ну это же безобразие! — возмущается Федоткин.

За нарушение запрета Владимир Федоткин предлагает освобождать чиновников от занимаемых должностей.

— В нашей депутатской поликлинике все оборудование иностранное. И всё равно едут лечиться за границу. Значит, дело не только в оборудовании? Если даже в поликлиниках такого уровня, как наша, есть сомнения, то что говорить об обычных, рядовых больницах? — недоумевает он.

Перемены в здравоохранении будут только тогда, когда накопленные недостатки коснутся самых высших должностных лиц, соглашается председатель Комитета по охране здоровья Сергей Калашников (ЛДПР).

— У нас перемены в стране происходят только тогда, когда затронуты интересы должностных лиц. Только после этого начинается настоящая модернизация, а не имитация деятельности по развитию. Сейчас в сфере здравоохранения у нас настоящий коллапс. Вот вам пример: у нас учреждение делает в год 4 операции по эндопротезированию, а в Германии один врач делает 400 операций в год, а в учреждениях счет прооперированных идет на тысячи. И операция у нас длится 4 часа, а там 40 минут. Есть разница? — говорит он.

Однопартиец Федоткина Олег КУЛИКОВ из комитета по охране здоровья Госдумы также считает, что запрет для чиновников на лечение за рубежом — это единственно возможный способ простимулировать развитие здравоохранения.

— Я с коллегой солидарен. Действительно, если руководство страны будет лечиться в российских медицинских учреждениях, то внимание к качеству предоставляемых услуг, равно как и к качество подготовки специалистов, резко возрастет. Да и на разработку и производство медицинского оборудования это тоже положительно повлияет, — отмечает он.

Зампредседателя комитета по охране здоровья Сергей ДОРОФЕЕВ прогнозирует трудности в правоприменении нормы.

— Если Владимир Федоткин хочет, чтобы норма работала, он должен продумать механизм контроля. Как он узнает, что чиновники выезжали именно на лечение? И опять же что делать, если срочно необходима врачебная помощь, которую в России получить нельзя? — недоумевает он.

Владимир Федоткин считает, что мера вписывается в так называемую концепцию национализации элит — процесс разрыва финансовых и других связей высших должностных лиц с западными странами. Идея была выдвинута президентом Владимиром Путиным, который предложил «верхним эшелонам» госслужащих, депутатам, сенаторам, судьям, прокурорам, менеджерам госкорпораций и банкирам освободиться от финансовых уз с западными странами, то есть перевести все имеющиеся активы в Россию.

Многие российские чиновники предпочитают лечиться за границей. В бытность мэром Москвы Юрий ЛУЖКОВ поправлять здоровье ездил в Австрию и Германию.

— Туда же на лечение в бытность первым замом Лужкова ездил и Владимир РЕСИН, — напоминает Федоткин. — Экс-губернатор Омской области Леонид ПОЛЕЖАЕВ и экс-президент Татарстана Ментимер ШАЙМИЕВ, а также губернаторы, мэры, спортсмены, актеры... Вся российская элита предпочитает лечиться за рубежом.

ZRPRESS.RU, Владивосток.