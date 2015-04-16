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Россиянам дадут оплачиваемый выходной на диспансеризацию
С осени 2015 года работодатели будут обязаны оплачивать сотрудникам день, потраченный на прохождение диспансеризации, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщает издание, такие поправки в Трудовой кодекс готовят депутаты.
«Диспансеризация постепенно снова расширяется, но текущие значения могли быть и выше. Возникают трудности: далеко не всех отпускают с работы», — сообщил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николая Герасименко «Известиям».
Он сообщил, что в ближайшее время поправки будут обсуждаться с Минздравом и Минтрудом, и в конце мая законопроект может быть внесен в нижнюю палату парламента.
Как подчеркивает издание, потери работодателей оцениваются в 34 млрд руб., причем диспансеризация нередко затягивается на несколько дней.
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