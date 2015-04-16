Россиянам дадут оплачиваемый выходной на диспансеризацию

С осени 2015 года работодатели будут обязаны оплачивать сотрудникам день, потраченный на прохождение диспансеризации, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщает издание, такие поправки в Трудовой кодекс готовят депутаты.

«Диспансеризация постепенно снова расширяется, но текущие значения могли быть и выше. Возникают трудности: далеко не всех отпускают с работы», — сообщил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николая Герасименко «Известиям».

Он сообщил, что в ближайшее время поправки будут обсуждаться с Минздравом и Минтрудом, и в конце мая законопроект может быть внесен в нижнюю палату парламента.

Как подчеркивает издание, потери работодателей оцениваются в 34 млрд руб., причем диспансеризация нередко затягивается на несколько дней.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.