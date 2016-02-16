В России зарегистрирован первый случай заражения вирусом Зика

В России зафиксирован первый случай завоза вируса Зика. Заболевшая находится в боксе московского инфекционного стационара, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Об Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Роспотребнадзор, заболевшая находилась на отдыхе в Доминиканской Республике.

Через несколько дней после того, как она вернулась в Москву, она отметила ухудшение самочувствия, появились температура, сыпь. Также уточняется, что установлено медицинское наблюдение за контактными членами семьи, клинических проявлений заболевания не выявлено, результаты исследований на вирус Зика отрицательные.

В Роспотребнадзоре заверили, что на самолете, которым заразившаяся прилетела в Москву, провели «весь комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий», а угроза заражения других пассажиров отсутствует.

Напомним, ранее случаи заражения были зафиксированы в США (там зарегистрирован половой путь передачи), в Европе и в Китае. В начале февраля ВОЗ объявила распространение вируса Зика угрозой международного масштаба.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.