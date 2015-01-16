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Роспотребнадзор призвал не пускать детей на крещенские купания
Роспотребнадзор призывает не проводить крещенские купания в прорубях для детей. Об этом пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на rosbalt.ru.
Как отмечают в управлении, врачи не рекомендуют такие процедуры для детей, особенно младенцев, из-за несовершенной системы терморегуляции - переохлаждение может произойти очень быстро.
Также при наличии хронических заболеваний следует заранее проконсультироваться с врачом. "Купание в проруби противопоказано людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания. При окунании в холодную воду возрастает риск спазма сосудов и инсульта. Больным с диабетом, аритмией, заболеваниями почек, женщинам с гинекологическими заболеваниями также следует остерегаться купания", - предупредили в Роспотребнадзоре.
"Для предупреждения воспаления легких, других простудных заболеваний обязательно возьмите с собой полотенце, сухое белье. Желательно иметь термос с горячим сладким чаем. Это позволит после купания быстро согреться. Следует исключить употребление спиртных напитков. Не допускать заглатывания воды из водоема. Обряд необходимо совершать только в специально оборудованных для этого местах. Для освященной крещенской воды нужно использовать емкости и пластиковую посуду, предназначенную для питьевых нужд", - говорится также в рекомендациях ведомства.
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