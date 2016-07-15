Минздрав выступил против продажи алкоголя через интернет

Роспотребнадзор и Минздрав концептуально поддержали идею о снятии ограничений на дистанционную продажу алкоголя и лекарств при условии, что будет обеспечен государственный надзор за этой сферой. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на ТАСС.

В пресс-службе Минэкономики агентству подтвердили факт совещания, однако прокомментировать его итоги отказались. В Роспотребнадзоре не смогли оперативно ответить на запрос.

В мае заместитель главы Минкомсвязи Михаил Евраев сообщил, что ведомство предложило снять ограничения на экспорт алкоголя через интернет, оставив при этом ограничения на торговлю алкогольной продукцией дистанционно внутри страны.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Виктор Звагельский внес в нижнюю палату парламента законопроект о легализации дистанционной торговли алкоголем. Дистанционная торговля алкоголем в России была запрещена в 2007 году для предотвращения оборота нелегальной алкогольной продукции в интернете. Однако в начале февраля появились сообщения о том, что торговлю алкоголем в интернете могут легализовать.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.