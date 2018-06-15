Гороскоп здоровья на июнь 2018 года

Овен

Несмотря на то что на улице уже лето, Овнов могут беспокоить заболевания, которые принято считать простудными. Во-первых, связанные с мочеполовой системой (лучше всего сходить на прием к врачу, вдруг причина не только в переохлаждении). Во-вторых, связанные с мышцами шеи, то есть миозиты. Что-то потянете, не так повернетесь. Тут можно ограничиться домашними средствами: тепло, массаж. Несмотря на то что это будет не слишком приятно, разминайте мышцу как можно чаще, несколько раз в день. А еще в июне Овнам не нужно нервничать - это ухудшит и настроение, и самочувствие. И может привести к перепадам давления.

Телец

Проблема этого месяца - заболевание, которое будет проходить или бессимптомно, или же с каким-то минимумом показателей, что не даст вам возможности с полной уверенностью сказать, что такая-то болезнь имеет место быть. Для того чтобы сделать выводы, надо сдать анализы, провести обследование. В июне у Тельцов могут начать выпадать волосы, да и вообще, общее состояние организма можно охарактеризовать словом «усталость». Вам нужно не только отдохнуть, но и набраться сил. Поэтому физические упражнения (что-то вроде скручиваний), ходьба пешком (хотя бы минут 40 в день) точно пойдут вам на пользу. А еще берегите глаза.

Близнецы

В июне вам следует беречь глаза. Во-первых, от каких-то травматических ситуаций, во-вторых, от переутомления, в-третьих, от пересыхания. Будет полезным использование специальных капель, а также регулярные перерывы в работе и специальная гимнастика для глаз. Общее напряжение - в семье, в работе - может не лучшим образом отразиться на ваших способностях. Поэтому в этом месяце вам требуется качественный отдых. Опухоль (или жировик), которая беспокоит вас уже некоторое время, может быть удалена. Правда, прежде чем принять решение, вам лучше посетить несколько клиник.

Рак

В июне слабым местом будет состояние эндокринной системы. Если у вас с ней не все в порядке, придется принять упреждающие меры. Ситуация может сложиться так, что вы окажетесь без специальных препаратов в тот момент, когда они вам потребуются. Постарайтесь не допускать подобных ситуаций. В июне Ракам необходимо тщательно следить за гигиеной полости рта. Также старательно обрабатывайте все минимальные повреждения на губах, так как может произойти заражение, герпес. Будет полезен массаж стоп. За ногами вам вообще придется больше ухаживать - например, новая обувь может доставить серьезные неудобства.

Лев

В июне вашему здоровью будут мешать эмоции и нервная обстановка. Если вы можете не зависеть от посторонних людей, от событий их жизни, то будете себя чувствовать очень даже неплохо. В противном случае обострятся какие-то наследственные заболевания, в том числе и те, с которыми раньше вы не сталкивались. Вам лучше избегать разнообразных манипуляций, которые будут связаны с кровью: анализы, переливания. Возможны ошибки, плохая переносимость. В июне Львам следует потреблять больше минералов, кальция - укреплять костную ткань.

Дева

В июне повышается склонность к травматизму, особенно вдалеке от дома. Уязвимы голова и лицо. Кстати, и заболевания этого месяца будут в большинстве случаев связаны именно с этой областью. Например, с глазами. Вы можете обнаружить, что вам сложно сфокусировать взгляд или же что зрение серьезно снизилось. Что касается продуктов питания, отдавайте предпочтение тем, что способны согреть вас. То есть не рекомендуется питаться всухомятку. Если же это бутерброды, то они должны быть горячими. Профилактика варикозного расширения вен в этом месяце будет исключительно продуктивной.

Весы

Весы могут быть излишне чувствительны к внешним раздражителям в июне, а ваш организм бурно на них реагировать. Общее состояние будет довольно болезненным. Для того чтобы обезопасить себя, стоит принимать какие-то защитные меры до и после. Например, если идете в горы, забудьте про шорты, даже если раньше с этим не было никаких проблем: ни ран, ни укусов. Отдельные сложности у Весов в июне могут быть связаны с половыми органами, скорее внешними, чем внутренними. Причем сами вы можете не заметить проблему, а вот партнер подскажет, что что-то не так. Визит к врачу необязателен, возможно, все решается намного проще.

Скорпион

В июне ваше здоровье будет зависеть от других людей. Например, кто-то посоветует пить чай с имбирем, и вы, таким образом, будете стимулировать процесс пищеварения и обмена веществ - часть жалоб сразу отпадет сама собой. Или же вас отведут к своему массажисту - и ваша спина или шея снова станет вас радовать. С другой стороны, вы можете травмироваться по чьей-то вине (возможно, даже из-за ребенка) или же заразиться от того, кто уже болеет. Важно, чтобы в этом месяце вас не беспокоила печень. Если это не так, значит, ситуация несколько сложнее, чем вы предполагали вначале. Следует проконсультироваться у врача.

Стрелец

Если вы заболели в июне, приготовьтесь к тому, что это надолго. И не потому, что запущено или же сложно. Ваш организм будет медленно бороться с болезнью, медленно восстанавливаться, и это несмотря на то, что вы ему можете активно помогать. Правда, с другой стороны, в этом месяце вы будете чрезвычайно мнительны, а значит, можете обнаруживать какие-то симптомы даже после того, когда все закончится. И тоже будете продолжать лечиться. Для того чтобы поддерживать на должном уровне работу желудка, в июне Стрельцам не следует употреблять острую пищу (даже если обычно она не вызывает у них никаких негативных реакций), а также ту, что трудно переваривается.

Козерог

Даже если вы, по вашему мнению, не злоупотребляете алкоголем, попробуйте отказаться от него совсем на пару недель. Вот увидите, самочувствие улучшится, питаться станете иначе (и продукты другие, и объемы, и время). Не говоря уже о том, что у вас может прийти в порядок давление. Нельзя сказать, что его перепады напрямую зависели от выпитого, но иллюзия того, что кровообращение усиливается, все-таки играла свою роль. Также в июне Козерогам следует беречь спину. Старайтесь не совершать резких движений. Если отправляетесь заниматься силовыми видами спорта, сначала разминайтесь. Высокий риск что-то потянуть или надорвать.

Водолей

В июне Водолеям не следует перегружать сердце, особенно если у них были заболевания этой области. Дело в том, что вы не почувствуете недомогания с самого начала, поэтому будете продолжать действовать в том же темпе, а потом ваше состояние резко ухудшится, а до этого лучше не доводить. Кстати, именно поэтому вам не следует бывать в местах, где поблизости нет медицинских пунктов, где вам бы могли оказать помощь. У вас может понизиться уровень слуха. Причиной послужит травма или же попадание чего-то в ушной канал. Не исключено, что это просто вода, но избавиться от нее окажется не так уж и просто.

Рыбы

Если в прошлом месяце вы не занялись состоянием своих глаз вплотную, в этом ситуация может только ухудшиться и требовать уже более кардинальных мер. Также у вас могут возникнуть осложнения, связанные с работой эндокринной системы. В июне может обнаружиться, что проблемы Рыб с лишним весом, а также перепадов давления тоже имеют причину в нестабильной работе щитовидной железы. В какой-то степени помогут принимаемые лекарства, но дополнительно нужно соблюдать ряд ограничений, потому что работать все будет только в комплексе. Кости рук и плеч в июне могут быть излишне хрупкими.

Источник: smartwebsite.ru.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.