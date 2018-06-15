Аллергия на прививки: что нужно знать родителям

Прививки делают детям во всем мире для того, чтобы защитить их от серьезных и опасных болезней. Но иногда после укола приходится прибегать к врачебной помощи. Как избежать неприятных последствий? Хотя сроки развития аллергических реакций могут быть различными, большинство из них возникают в пределах от нескольких минут до часа после введения вакцины, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на medportal.ru.

Аллергия на компоненты вакцины связана с чрезмерной чувствительностью к ее составляющим:

- при лекарственной аллергии, например, к антибиотикам, у ребенка может проявиться аллергическая реакция на прививки против кори, краснухи, паротита (свинки);

- при пищевой аллергии к белку куриного яйца - на вакцины против кори, паротита, гриппа и желтой лихорадки;

- при аллергии на пекарские дрожжи - на вакцину против гепатита В.

Если вы или ваш муж аллергики, скорее всего, и у малютки есть предрасположенность к недугу. Такое может быть даже в том случае, когда аллергическая реакция на пыльцу растений, а также пищевая или бытовая, проявлялась у бабушек либо дедушек. Увы, генетический фактор играет немаловажную роль. Если вы знаете о подобной проблеме в вашей семье, то обязательно предупредите педиатра. Тогда при необходимости он сможет составить индивидуальный график вакцинации, и вам удастся избежать последствий прививки в виде покраснений, шелушений, высыпаний.

Если ваш ребенок страдает аллергией, перед вакцинацией подробно обсудите всё с врачом. Опасно прививать детей с бурной реакцией при введении малых количеств указанных веществ, например, если у ребенка сразу после первого кусочка яйца или продукта, его содержащего, развивается шоковое состояние, отек губы или гортани.

Как проявляется аллергия на прививку?

Аллергия на прививки может проявиться как:

Крапивница - сыпь, сопровождающаяся зудом кожи. Возникает через несколько минут или часов после введения прививки.

Отек Квинке (ангионевротический отек) - аллергический отек лица, горла, носа, гортани. Возникает через несколько минут или часов после введения прививки.

Синдром Лайела - это токсико-аллергическая реакция, которая проявляется в распространении по всей коже сыпи, пузырей, сопровождается сильным зудом. Может развиться в первые три дня после введения прививки.

Сывороточная болезнь - воспалительное поражение сосудов в ответ на введение лекарства, к которому у ребёнка была аллергия. Развивается через 7-14 суток после прививки. Проявляется лихорадкой, крапивницей, отеком Квинке, увеличением лимфатических узлов, селезенки, болями в суставах. Иногда поражаются почки, желудочно-кишечный тракт, легкие, нервная система.

Анафилактический шок - самое грозное аллергическое состояние, которое развивается сразу или в течение 3 часов после введения вакцины. При этом резко снижается артериальное давление, появляется чувство жара, слабость, покраснение кожи или сыпь, сильный зуд, может начаться отек кожи, горла, удушье, рвота, понос.

Чаще всего подобные симптомы возникают в пределах от нескольких минут до часа после вакцинации. Поэтому в течение 20-30 минут после прививки проводится наблюдение за ребенком, что позволяет оказать быструю и квалифицированную помощь в случае тяжелых аллергических реакций. Все дети с аллергией должны прививаться только в специально оборудованных процедурных кабинетах, содержащих противошоковую аптечку.

Готовимся заранее

Если крепким малышам готовиться к прививке особо не нужно, то деткам-аллергикам придётся помочь, пишет medinfoalt.ru.

Прежде всего перед вакцинацией нужно сдать анализы мочи и крови.

Далее - врачебный осмотр. Чтобы обезопасить кроху-аллергика от последствий вакцинации, педиатр должен исключить гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины и назначить малышу особую медикаментозную подготовку.

Обычно за три дня проведения вакцинации и 1-2 дня после неё рекомендуют давать крохе назначенное врачом антигистаминное средство.

Какое именно это будет средство, определяет доктор, как, впрочем, и вопрос относительно дозировки препарата.

Ещё один важный момент. В день прививки всячески оберегайте ребёнка от возможных аллергенов и ни в коем случае не давайте ему новые блюда или продукты.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.