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Россиян будут прививать от ветрянки и кишечного гриппа
В 2020 году Национальный календарь профилактических прививок должен расшириться. В него планируют включить вакцинацию против ротавирусной и гемофильной инфекций, ветряной оспы.
Возможно, этот список также войдут прививки против папилломавирусной инфекции и некоторых других болезней, сообщил главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Эксперт напомнил, что вакцинация против некоторых из этих инфекций уже проводится в рамках региональных программ и календарей прививок. Кроме того, некоторые прививки предусмотрены Национальным календарем для групп риска и по эпидемическим показаниям, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на medportal.ru.
«Медновости» приводят краткую информацию об этих инфекциях и мировом опыте вакцинации против них.
Гемофильную инфекцию вызывает бактерия Haemophilus influenzae (гемофильная палочка, палочка Пфайфера). Инфекция может протекать в различных формах: сепсис, менингит, пневмония и других. Болезнь чаще развивается у детей младше 6 лет. С 1998 по2007 год среди бактериальных менингитов у детей всех возрастных групп гемофильная палочка тип b выделялась в 18,7% случаев.
Согласно американской статистике, после введения рутинной вакцинации против гемофильной инфекции заболеваемость сократилась более чем на 99%.
ВОЗ рекомендует вакцинацию детей в возрасте от 6 недель до 6 месяцев. Организация заявляет о безопасности прививки и рекомендует включить конъюгированные вакцины против гемофильной b инфекции во все календари плановой иммунизации детей первого года жизни.
Согласно действующему календарю прививок, от гемофильной инфекции вакцинируют детей из групп риска (с иммунодефицитами и врожденными аномалиями).
Ротавирусная инфекция, часто называемая «кишечным гриппом», имеет симптоматику, сходную с проявлениями других кишечных инфекций (рвота, диарея, повышение температуры). Это опасная инфекция. По данным ВОЗ, в 2008 году от нее умерло 435 000 ребенка, преимущественно в развивающихся странах. Ротавирусы - самая важная причина диареи у детей в возрасте до 5 лет.
Обе вакцины против этой инфекции показали эффективность 80-90% в странах с низкими показателями смертности.
Согласно рекомендациям ВОЗ, первую вакцинацию нужно провести, как только ребенку исполнится 6 недель, до естественного заражения вирусом.
Ветряная оспа, или ветрянка, не требует дополнительного представления. Согласно американской статистике, после введения вакцины в календарь прививок случаи детской смертности в результате болезни были почти искоренены. Также среди привитых резко снизилась заболеваемость опоясывающим лишаем, который вызывается тем же вирусом.
ВОЗ рекомендует прививать от ветряной оспы всех детей в возрасте 12-18 месяцев. В США проводится повторное введение вакцины детям возрасте 4-5 лет. Также вакцинация рекомендуется всем детям старшего возраста, не болевшим ветрянкой.
Папилломавирусная инфекция вызывается вирусом папилломы человека (ВПЧ). Это причина почти всех случаев рака шейки матки и нередкая причина злокачественных опухолей головы и шеи.
В настоящее время от ВПЧ прививают преимущественно девочек, хотя сейчас ведутся дебаты о вакцинации мальчиков для более эффективного искоренения инфекции.
Вакцинация против ВПЧ предохраняет от дисплазии шейки матки в течение 8-9 лет. Она защищает от двух наиболее опасных типов вируса (16 и 18), которые ответственны за большинство случаев рака шейки матки.
Согласно американским данным 2012 года, введение вакцинации снизило инфицированность подростков с 11,5% до 4,3%, а молодых женщин с 18,5% до 12,%. Имеется тенденция улучшения показателей.
Календарь прививок от ВПЧ зависит от возраста:
- Девушкам старше 15 лет вакцина вводится дважды с интервалом в полгода.
- Девочек младше 15 и 15 лет прививают трижды
В прошлом году вакцина против ВПЧ отметила десятилетие, по поводу чего было опубликовано исследование, подтверждающее ее безопасность.
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