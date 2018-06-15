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Мигрень может стать причиной опасных сердечно­-сосудистых заболеваний

15 Июня 2018, 14:00 | В России

От приступов мигрени, согласно статистике, в три раза чаще страдают мужчины, чем женщины. Однако развитие клинической картины происходит крайне тяжело как в первом, так и во втором случае. Кроме сильных головных болей, присутствует ряд других симптомов, которые отрицательно сказываются на функционировании организма человека, пишет «Журнал Здоровья» со ссылкой на simptomer.ru.

Так, ученые установили, что частые случаи возникновения мигрени, которые не будут купироваться, могут стать причиной развития тяжелых сердечно­сосудистых патологических процессов, что могут привести к летальному исходу. Проведенные клинические исследования показали, что длительные проявления мигрени повышали вероятность развития сердечного приступа в полтора раза, а инсульта в два. Возможность формирования тромбов возрастала в 1,6 раза, вероятность фибрилляции предсердий в 1,3.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.

Автор: По материалам интернет-сайтов
Теги: лекарства  лечение  профилактика  медицина  боль  здоровье  реабилитация  диагностика  врачи  здравоохранение  сердце  мигрень 



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