Мигрень: предотвратить и обезвредить

От приступов мигрени страдает каждый десятый житель планеты

Боли при мигрени - основное неприятное проявление этого заболевания. Их приступообразный характер может беспокоить человека с разной периодичностью. Кроме того, люди отмечают острую реакцию организма на свет и шум, а также рвоту и тошноту, пишет «Журнал Здоровья» со ссылкой на medaboutme.ru.

Причины возникновения

Мигрень - довольно распространенное неврологическое заболевание. Статистика говорит, что ей подвержен каждый десятый житель планеты (причем у женщин данная болезнь диагностируется в несколько раз чаще, чем у детей или мужчин). Заболевание обычно впервые проявляется в детстве или юношеском возрасте и часто носит наследственный характер. Внезапные боли при мигрени могут лишить человека трудоспособности, что ставит под сомнение его способность полноценно выполнять свои трудовые обязанности. Иногда такой диагноз является поводом для установления определенной группы инвалидности.

Медики выделяют несколько основных разновидностей мигрени: с аурой и без нее. Аурой в данном случае принято считать совокупность ощущений, предвещающих начало приступа. К ним относят появление световых пятен перед глазами, частичную потерю зрения, потерю чувствительности. Причина болей при мигрени, как и самого заболевания, кроется в нарушениях работы отдельных участков головного мозга, отвечающих за передачу болевых импульсов и других ощущений.

Симптомы мигрени

Все имеющиеся симптомы проявляют себя во время приступа мигрени, который делится на несколько стадий развития. Следует отметить, что не все стадии могут проявляться в полной мере.

- Продром. Так называют первую фазу, предшествующую мигрени. Ее симптомами являются раздражительность, чувство подавленности и упадок сил, возникающие за несколько часов (дней) до появления головных болей. Некоторые люди, наоборот, отмечают всплеск активности и усиление аппетита перед началом приступа. Следует отметить, что продром возникает менее чем у половины больных.

- Аура. Проявляется примерно за полчаса до его начала (испытывают около трети пациентов). Для этой фазы характерно появление зрительных образов (в виде световых пятен, линий или вспышек), изменение чувствительности тела (ощущения онемения и покалывания, распространяющиеся от верхних конечностей к лицу), а также определенные нарушения речи.

- Головные боли при мигрени. Эта фаза заболевания является самой тяжело переносимой для пациентов. Ее продолжительность может составлять от нескольких часов до нескольких дней. Головные боли при мигрени не только сильно выражены, но и обычно сопровождаются сопутствующими неприятными явлениями (тошнотой, рвотой, острой реакцией на громкие звуки и яркий свет). Большинство больных стараются переносить эту стадию в тихом и слабо освещенном помещении.

- Стадия разрешения. После головной боли следует стадия разрешения, во время которой может возникать чувство усталости, подавленности и раздражительности. Эти проявления заболевания могут сохраняться еще на протяжении суток после приступа.

Профилактика

Облегчить приступ мигрени можно с помощью простых и проверенных мер профилактики.

- Холодный компресс - эффективное средство облегчения головной боли во время мигрени. Во время приступа заболевания следует завернуть несколько кубиков льда в чистое, хлопчатобумажное полотенце и приложить ко лбу, вискам или шее на 10-15 минут. Следует напомнить, что прикладывать лед к коже в чистом виде запрещается во избежание ее обморожения.

- Легкий массаж области лба и висков кончиками пальцев также позволяет несколько уменьшить неприятные симптомы болезни. Он способен частично блокировать сигналы боли, посылаемые к головному мозгу, улучшать качество сна, а также стимулировать выработку серотонина, что облегчает болезненные ощущения.

- Мигрень может быть вызвана дефицитом магния в организме. Особенно те ее разновидности, которые связаны с гормональными изменениями и нарушениями менструального цикла у женщины. Если лечащим врачом будет установлен реальный недостаток этого минерального вещества в организме, то будет целесообразно ввести в рацион содержащие его продукты. К ним относят листовую зелень, орехи, бобовые, кисломолочные продукты, бананы и имбирь.

- Отказ от возможных продуктов-триггеров. Существует целый ряд продуктов, употребление которых может спровоцировать приступ мигрени: шоколад, твердые сыры, консервы, колбасы, мороженое, яйца, сухофрукты и искусственные подсластители. От них следует полностью отказаться или максимально ограничить потребление. Также настоятельно рекомендуется вести дневник питания, который позволит выявить индивидуальные продукты-триггеры.

Приступ мигрени - не приговор. При соблюдении ряда условий возможно даже сохранение работоспособности. Главное - научиться правильно определять начало приступа, его интенсивность и отличать мигрень от других типов головной боли. Данное знание имеет практическое значение, поскольку позволяет эффективно выбрать медикаменты для купирования, ориентируясь на интенсивность ожидаемого приступа:

- анальгетик или препарат, относящийся к группе НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты), подойдет при легкой интенсивности или развитии головной боли другого типа;

- применение же триптана оправдано при умеренной или сильной интенсивности.

Однако следует понимать, что излишнее употребление безрецептурных анальгетиков зачастую приводит к появлению вторичной головной боли (абузусная головная боль) и хронизации мигрени.

Чем быстрее принимается лекарство, тем больше вероятность остановить мигрень или значительно снизить интенсивность и продолжительность приступа. Своевременный прием лекарств определенно повышает качество жизни людей, имеющих мигрень. Препарат следует выбирать на основании рекомендации лечащего врача, с учетом риска побочных осложнений и индивидуальной переносимости.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.