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Перезапустить сердце сможет каждый
Депутаты «Единой России» предлагают разместить автоматические дефибрилляторы в общественных местах. Это может спасти многие жизни в случае остановки сердца, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на «Ремедиум».
Уже внесен в Госдуму соответствующий законопроект, меняющий закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Дефибрилляторы могут установить в транспорте, в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, на станциях метрополитена, а также на территории спортивных сооружений (крытые бассейны, фитнес-центры).
Авторы законопроекта ссылаются на положительный опыт других стран. Автоматические наружные дефибрилляторы может использовать любой человек, а не только отдельные категории медработников, как в России, в 13 европейских странах и в большинстве штатов США.
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