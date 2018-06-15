Перезапустить сердце сможет каждый

Депутаты «Единой России» предлагают разместить автоматические дефибрилляторы в общественных местах. Это может спасти многие жизни в случае остановки сердца, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на «Ремедиум».

Уже внесен в Госдуму соответствующий законопроект, меняющий закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Дефибрилляторы могут установить в транспорте, в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, на станциях метрополитена, а также на территории спортивных сооружений (крытые бассейны, фитнес-­центры).

Авторы законопроекта ссылаются на положительный опыт других стран. Автоматические наружные дефибрилляторы может использовать любой человек, а не только отдельные категории медработников, как в России, в 13 европейских странах и в большинстве штатов США.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.