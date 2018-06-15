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В России объявлен фотоконкурс "Моя поликлиника (мой ФАП)"
Фонд независимого мониторинга «Здоровье» и Общероссийский народный фронт объявили фотоконкурс «Моя поликлиника (мой ФАП)». Его цель - привлечь внимание к состоянию организаций, в которых оказывают первичную медпомощь, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на medvestnik.ru.
Стать участником фотоконкурса может любой совершеннолетний россиянин. Для этого надо прислать фотографии, по которым можно судить о внешнем состоянии, укомплектованности поликлиники, амбулатории или фельдшерскоакушерского пункта и уровне оказания помощи в них. Обязательное условие для участия в конкурсе: участник должен состоять, по крайней мере, в одной из трех групп Фонда «Здоровье» в социальных сетях в Интернете, где проводится конкурс (vk.com/moyapoliklinika, facebook.com/ moyapoliklinika.ru, instagram.com/ moyapoliklinika). С правилами можно ознакомиться на сайте ОНФ.
Фотоконкурс преследует цель выявить, как обстоят дела в реальности в конкретной поликлинике или ФАП. «Мы ждем снимки с вопиющими примерами: очереди, антисанитарные условия, аварийное состояние помещений, устаревшее оборудование и проч. И с большим удовольствием посмотрим на фотографии медорганизаций, которые, наоборот, находятся в отличном состоянии и опыт работы которых стоит распространить среди коллег», - пояснил директор Фонда «Здоровье».
Работы на конкурс будут принимать до 30 сентября 2018 г. Победителей ждут призы и подарки.
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