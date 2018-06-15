Скворцова: Период детства будет продолжаться до 30 лет

Глава Минздрава России Вероника Скворцова спрогнозировала продление периода детства до 30 лет, пишет "Журнал Здоровья" со ссылкой на rg.ru.

«Детство, на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 60­е годы - 16 лет, сейчас во всем мире - 21 год, а в перспективе это будет не менее 25­30 лет», - заявила министр на всероссийской конференции партии «Единая Россия» «Направление 2026».

По словам Скворцовой, для достижения такого результата необходимо проявлять заботу о людях с рождения. Также министр отметила, что сейчас главным вектором развития считается увеличение периода детства и активного взрослого возраста.

Ранее глава Минздрава заявляла, что через шесть лет продолжительность жизни в России должна составить 76 лет. А к 2030 году вырасти до 80 лет и более.

В 2017 году продолжительность жизни женщин в РФ составила 77,2 года, а мужчин - 66,8 лет.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.