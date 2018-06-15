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Скворцова: Период детства будет продолжаться до 30 лет

15 Июня 2018, 10:28 | В России

Глава Минздрава России Вероника Скворцова спрогнозировала продление периода детства до 30 лет, пишет "Журнал Здоровья" со ссылкой на rg.ru.

«Детство, на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 60­е годы - 16 лет, сейчас во всем мире - 21 год, а в перспективе это будет не менее 25­30 лет», - заявила министр на всероссийской конференции партии «Единая Россия» «Направление 2026».

По словам Скворцовой, для достижения такого результата необходимо проявлять заботу о людях с рождения. Также министр отметила, что сейчас главным вектором развития считается увеличение периода детства и активного взрослого возраста.

Ранее глава Минздрава заявляла, что через шесть лет продолжительность жизни в России должна составить 76 лет. А к 2030 году вырасти до 80 лет и более.

В 2017 году продолжительность жизни женщин в РФ составила 77,2 года, а мужчин - 66,8 лет.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.

Автор: "Российская газета"
Теги: скворцова  здравоохранение  врачи  диагностика  возраст  медицина  детство  здоровье 



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