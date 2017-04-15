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Минтруд обеспечит инвалидов сертификатами на реабилитацию
Министерство труда и социальной защиты разрабатывает законопроект, по которому появится еще один путь обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР), положенными им по индивидуальной программе, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Об этом «Известиям» рассказал замминистра труда и соцзащиты Григорий Лекарев. Помимо выдачи самих изделий и компенсации за самостоятельно купленные ТСР будут введены еще реабилитационные сертификаты. В министерстве предполагают, что эта услуга может заинтересовать пятую часть всех инвалидов и будет особенно востребована в городах. Законопроект внесут в Госдуму осенью, а сами сертификаты появятся в обиходе в 2019 году.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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