Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
За нападение на врача посадят на 10 лет
В ответ на серию нападений на врачей «скорой помощи» подготовлен законопроект об ужесточение ответственности за такого рода деяния. Причем до десяти лет лишения свободы, согласно поправкам, будет грозить не только за нападение на врача, но и педагога, фармацевта или социального работника. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РГ».
Приравнять перечисленные категории в этом смысле к полицейским предлагает депутат Госдумы Олег Михеев, который и подготовил поправки.
Комментируя инициативу, автор сообщил, что максимальное наказание составит десять лет лишения свободы. К подготовке инициативы его побудила серия дерзких и немотивированных нападений на врачей «скорой помощи», которая произошла в последние два-три года.
Новости тематики
- Гороскоп: Весы, не подцепите вирус!
- Силу воли можно развить
- Контрацепция отмечает день рождения
- Онищенко призывает оградить школьников от напитков с кофеином
- Сердечный разговор
- Минздрав проработает механизмы обеспечения детей обезболивающими
- Пластическая хирургия в России может оказаться вне закона
- В регионах создадут централизованные лаборатории
- Заболеваемость гриппом в России может резко возрасти
- В яде пауковбокоходов найдено лекарство
Новости раздела
- Гороскоп: Весы, не подцепите вирус!
- Силу воли можно развить
- Контрацепция отмечает день рождения
- Онищенко призывает оградить школьников от напитков с кофеином
- Сердечный разговор
- Биологи из России научились включать "починку ДНК" в раковых клетках
- Российские исследователи дали отпор птичьему гриппу
- Минздрав проработает механизмы обеспечения детей обезболивающими
- Эксперты рассказали, в каких регионах умирает больше всего человек
- Пластическая хирургия в России может оказаться вне закона
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Объединение усилий бизнес-структуры и правоохранительных органов на Дальнем Востоке позволило остановить мошенников
- Глава Приморья Олег Кожемяко поучаствовал на своем "Харлее" в закрытии байкерского сезона
- Губернатором Приморья вновь может стать беспартийный
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
If you are looking for a good place to learn how to do trading, Google Superior Trading System they will help you how to get started in trading and become successful at it.