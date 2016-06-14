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За нападение на врача посадят на 10 лет

14 Июня 2016, 17:22 | В России

В ответ на серию нападений на врачей «скорой помощи» подготовлен законопроект об ужесточение ответственности за такого рода деяния. Причем до десяти лет лишения свободы, согласно поправкам, будет грозить не только за нападение на врача, но и педагога, фармацевта или социального работника. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РГ».

Приравнять перечисленные категории в этом смысле к полицейским предлагает депутат Госдумы Олег Михеев, который и подготовил поправки.

Комментируя инициативу, автор сообщил, что максимальное наказание составит десять лет лишения свободы. К подготовке инициативы его побудила серия дерзких и немотивированных нападений на врачей «скорой помощи», которая произошла в последние два-три года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: учитель  врач  нападение 



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Комментарии

  • kevinbacnen18:12, 14.06.2016#

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  • Большой брат18:33, 14.06.2016#

    Ну правильно, чё!

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