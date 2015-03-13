Получаем или меняем права - какие нужны документы?

Многие из нас планируют приобрести личный автомобиль или другое транспортное средство, но для возможности управления или владения этим средством нам нужны соответствующие документы. При их оформлении люди столкиваются с различными проблемами в виде инстанций, от которых нужно получить разрешение - справку или другой документ. Одним из таких документов является медицинская справка для водителей. Рассмотрим детальнее, для чего она нужна и как ее получить.

Итак, на сегодняшний день в ГАИ требуют медицинскую справку не только при оформлении документов на право вождения транспортным средством, а и в случае изменения данных в документе или его утрате и последующим восстановлении. Также медицинская справка обязательна при оформлении ДТП.

Рассмотрим подробнее ситуации, в которых требуется медсправка для водителей:

- сдача экзамена на получение прав управления транспортным средством любой категории;

- изменение информации в водительском удостоверении или его обновление, а также других схожих документов;

- восстановление водительский прав или других документов;

- при техническом осмотре транспортного средства.

Такая справка должны быть оформлена в специализированном государственном учреждении со всеми необходимыми лицензиями, это сделано для того, чтобы убрать сомнения у инспектора ГАИ при ее осмотре.

Также пройти медицинское обследование и оформить справку по форме 083/О можно в частных клиниках, где сделать это будет намного удобнее и быстрее.

Собственно медицинская справка - это основной и обязательный документ для водителя. Также это основной документ, без которого у вас не будет возможности закончить автомобильную школу и получить права.

Если вы утратили свои документы, то для их восстановления медсправка также обязательна, так как она подтверждает, что водитель транспортного средства не имеет противопоказаний на их управления и у него нет проблем со здоровьем или на него не распространяются медицинские запреты, которые не допускают до управления транспортом.

Для того чтобы получить медицинскую справку, вам нужно пройти водительскую медкомиссию. Для этого вам нужно предоставить следующие документы:

паспорт гражданина страны;

военный билет (если имеется), если нет - приписное свидетельство, которое можно получить в военкомате;

сертификаты о прохождении комиссии у нарколога и психиатра;

две фотографии, размером 3 на 4 см.

Медицинская справка для ГАИ будет оформлена после прохождения следующих врачей: ЛОР, окулист, невропатолог, гинеколог (для женщин), хирург и терапевт. Все эти врачи должны расписаться, поставить печать и оставить заключение на бланке, который вам выдадут в начале прохождения комиссии. Чтобы получить этот бланк, просто обратитесь в регистратуру медицинского учреждения, в котором собираетесь проходить обследование.

В ходе проверки вашего здоровья вам нужно будет сдать такие анализы: общий анализ крови и мочи, кровь на содержание глюкозы, анализ на группу крови и резус-фактор. Также пройти следующие обследования вашего организма: ЭКГ, обследование остроты зрения и вестибулярного аппарата.

Для этого всего вам понадобиться много терпения и времени, а также денег, если вы будете проходить это в государственной клинике. Из собственного опыта могу сказать, что легче и за те же самые деньги, без траты времени будет купить медицинскую справку для ГАИ в частной клинике.

Более подробную информацию вы можете найти на сайте : http://spravka-gai.ru/