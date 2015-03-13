Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Получаем или меняем права - какие нужны документы?
Многие из нас планируют приобрести личный автомобиль или другое транспортное средство, но для возможности управления или владения этим средством нам нужны соответствующие документы. При их оформлении люди столкиваются с различными проблемами в виде инстанций, от которых нужно получить разрешение - справку или другой документ. Одним из таких документов является медицинская справка для водителей. Рассмотрим детальнее, для чего она нужна и как ее получить.
Итак, на сегодняшний день в ГАИ требуют медицинскую справку не только при оформлении документов на право вождения транспортным средством, а и в случае изменения данных в документе или его утрате и последующим восстановлении. Также медицинская справка обязательна при оформлении ДТП.
Рассмотрим подробнее ситуации, в которых требуется медсправка для водителей:
- сдача экзамена на получение прав управления транспортным средством любой категории;
- изменение информации в водительском удостоверении или его обновление, а также других схожих документов;
- восстановление водительский прав или других документов;
- при техническом осмотре транспортного средства.
Такая справка должны быть оформлена в специализированном государственном учреждении со всеми необходимыми лицензиями, это сделано для того, чтобы убрать сомнения у инспектора ГАИ при ее осмотре.
Также пройти медицинское обследование и оформить справку по форме 083/О можно в частных клиниках, где сделать это будет намного удобнее и быстрее.
Собственно медицинская справка - это основной и обязательный документ для водителя. Также это основной документ, без которого у вас не будет возможности закончить автомобильную школу и получить права.
Если вы утратили свои документы, то для их восстановления медсправка также обязательна, так как она подтверждает, что водитель транспортного средства не имеет противопоказаний на их управления и у него нет проблем со здоровьем или на него не распространяются медицинские запреты, которые не допускают до управления транспортом.
Для того чтобы получить медицинскую справку, вам нужно пройти водительскую медкомиссию. Для этого вам нужно предоставить следующие документы:
паспорт гражданина страны;
военный билет (если имеется), если нет - приписное свидетельство, которое можно получить в военкомате;
сертификаты о прохождении комиссии у нарколога и психиатра;
две фотографии, размером 3 на 4 см.
Медицинская справка для ГАИ будет оформлена после прохождения следующих врачей: ЛОР, окулист, невропатолог, гинеколог (для женщин), хирург и терапевт. Все эти врачи должны расписаться, поставить печать и оставить заключение на бланке, который вам выдадут в начале прохождения комиссии. Чтобы получить этот бланк, просто обратитесь в регистратуру медицинского учреждения, в котором собираетесь проходить обследование.
В ходе проверки вашего здоровья вам нужно будет сдать такие анализы: общий анализ крови и мочи, кровь на содержание глюкозы, анализ на группу крови и резус-фактор. Также пройти следующие обследования вашего организма: ЭКГ, обследование остроты зрения и вестибулярного аппарата.
Для этого всего вам понадобиться много терпения и времени, а также денег, если вы будете проходить это в государственной клинике. Из собственного опыта могу сказать, что легче и за те же самые деньги, без траты времени будет купить медицинскую справку для ГАИ в частной клинике.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте : http://spravka-gai.ru/
Новости тематики
- Гороскоп здоровья на июнь 2018 года
- Аллергия на прививки: что нужно знать родителям
- Россиян будут прививать от ветрянки и кишечного гриппа
- Мигрень может стать причиной опасных сердечно-сосудистых заболеваний
- Мигрень: предотвратить и обезвредить
- Перезапустить сердце сможет каждый
- В России объявлен фотоконкурс "Моя поликлиника (мой ФАП)"
- Скворцова: Период детства будет продолжаться до 30 лет
- Гороскоп здоровья: Козерогам звезды советуют сделать ЭКГ
- Полигамны от природы?
Новости раздела
- В Минздраве РФ заявили о том, что россияне могут жить до 120 лет
- Стоимость медицинского образования выросла в два раза
- Гороскоп здоровья на июнь 2018 года
- Аллергия на прививки: что нужно знать родителям
- Россиян будут прививать от ветрянки и кишечного гриппа
- Мигрень может стать причиной опасных сердечно-сосудистых заболеваний
- Мигрень: предотвратить и обезвредить
- Перезапустить сердце сможет каждый
- В России объявлен фотоконкурс "Моя поликлиника (мой ФАП)"
- Скворцова: Период детства будет продолжаться до 30 лет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде