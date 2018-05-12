В популярном у приморцев продукте нашли добавку для антифриза

Обнародованы результаты исследования состава лапши быстрого приготовления

Американские медики обнародовали результаты исследования состава лапши быстрого приготовления, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В качестве подопытного выступила лапша-рамен.

Как сообщает портал YahooHealth, в 2014 году ученые уже опубликовали свое мнение о лапше, заявив, что ее систематическое употребление приводит к кардиометаболическому риску, вплоть до потенциального инсульта. Годом ранее в интернете появилось «вирусное» видео, в котором экспериментаторы ухитрились снять желудок человека, на протяжении двух часов пытающийся переварить рамен. «Если честно, длительное употребление этой штуки не может не привести к проблемам с сердцем и желудком», – цитирует портал доктора медицины Джереми Файна.

Джереми Файн стал одним из инициаторов исследования состава лапши быстрого приготовления. По словам медиков, она содержит пропиленгликоль – жидкость для сохранения текстуры лапши, используемую также в табачной промышленности и производстве антифриза. Второе вещество – антиоксидант трет-бутилгидрохинон, сохраняющий заправку лапши. Он также используется в парфюмерии при выпуске лаков и смол. Кроме того, в упаковке лапши содержится ароматизированная добавка моносодиум глутамат (он же усилитель вкуса в форме белых кристалликов, в изобилии продающийся в том числе и на российских рынках), натрий и отвердитель бисфенол А. По словам медиков, последний присутствует в самой таре – тарелке для лапши.