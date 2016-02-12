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Учебный год для школьников станет длиннее на месяц
Российские ученые пришли к выводу, что школьникам лучше учиться по биместрам, чем по четвертям, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В такой системе учебный год длится десять месяцев (с сентября по июнь) и состоит из пяти периодов примерно по семь недель — вместо четвертей и триместров. Между биместрами — каникулы не менее двух недель, пишут «Известия». Согласно исследованию сотрудников Научного центра здоровья детей и университетской школы Московского городского педагогического университета (есть у «Известий»), при традиционном обучении по четвертям у детей на 41% чаще бывают хронические заболевания, чем при биместровой системе.
Исследователи оценивали состояние здоровья первоклассников в университетской школе (они учатся по биместрам) и первоклассников одной из обычных московских школ, где учатся по четвертям. В начале и в конце года дети проходили клиническое обследование.
Ученые констатируют, что состояние здоровья детей, учившихся по биместрам, практически не изменилось, а детей, учившихся по четвертям, заметно ухудшилось. В начале года примерно одинаковое число детей в обеих школах (64,3% в университетской, 60% в обычной) имели II группу здоровья (то есть у них были функциональные отклонения, избыток или дефицит массы тела, они часто болели). К концу года в обычной школе дети из II группы начали переходить в III (к ней относятся дети с хроническими заболеваниями). Показатель по хроническим заболеваниям вырос на 41%. В частности, появились «новые случаи неврозов, болезней органов пищеварения, гипертрофии миндалин и аденоидов II—III ст., хронического тонзиллита».
При этом у учеников обеих школ стало больше функциональных отклонений — например, это нарушение в работе системы пищеварения и близорукость слабой степени.
Ученые пришли к выводу, что биместровая система дает больше возможностей для профилактики переутомления, предотвращения развития психосоматических расстройств и укрепления иммунитета у учащихся.
Сопредседатель общественного совета при Минобрнауки, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург считает, что только на основании проведенного исследования однозначные выводы делать рано.
— Чтобы делать выводы, исследования должны быть комплексными и системными. Не думаю, что здесь есть большая репрезентативная выборка. Сами школы, контингент детей бывают разными, отличаются педагогические технологии. Важно, как налажен сам процесс обучения, не перегружают ли детей, — заметил Евгений Ямбург.
Психолог Геннадий Чичканов полагает, что биместровая система плохо скажется на успеваемости школьников.
— Длительные каникулы для первоклассников — плохая идея, они потом очень сложно включаются обратно в учебу. Значительно больше времени требуется на адаптацию, а во время адаптации, когда у ребенка стресс, в него сложно вложить какие-то знания, — утверждает Геннадий Чичканов.
Сейчас школы могут самостоятельно определять график учебы и каникул. Так, в Москве есть три варианта: четверти, триместры и модульная система. Если школа выбрала четверти, каникулы совпадают с государственными праздниками, что удобно для планирования семейного отдыха. Среди недостатков — третья четверть получается очень длинной, и дети, особенно маленькие, устают учиться. При триместровом графике обучения школьники отдыхают две недели осенью и три недели весной. Модульная система — пять недель учебы плюс одна неделя отдыха. Во всех трех системах летние каникулы длятся три месяца.
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Комментарии
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кот21:33, 12.02.2016#
ВВедите советскую систему, запретите польззоватся гаджетами в школе, Были раньше самой умной нацией, спасибо боре стали тупыми, уберите ленинизм, в истории , добавите информатику, оставьте математику, русский литературу, это разные предметы, , а ни как сейчас их хотят объединить, . . . тупизм просветает, ужаз
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Псевдоним21:41, 12.02.2016#
Зашибись! Итак на каникулы до фига задавали, сейчас ещё больше будут задавать - ведь по две недели будут длиться, что ещё детям делать? Лучше бы туалеты в порядок привели, да в школьных столовых навели порядок, кормят баландой, грязь и крысы пешком ходят, по крайней мере, у нас так.
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Псевдоним11:42, 14.02.2016#
Полагаю ерунда, как обоснование. Здоровье школьников? Оценить изменения? Объективно? Они что, в стационаре были на одинаковом меню?А исходное состояние и динамика функциональных возрастных изменений за такой-же период предшествующий эксперименту изучены, систематизированы?А про здоровье учителей в разных . . . местрах кто подумал, поисследовал? А как отпуск учителей летом? Тоже на месяц сократят? Так совсем учителей лишитесь. Ученым правда на это "фиолетово".
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Родитель07:51, 19.02.2016#
По две недели каникул - это хорошо, а что делать в это время детям, если родители все на работе. Давайте тогда родителям всех школьников тоже сделаем каникулы. Иначе эти каникулы могут боком выйти и дома и в школе. Была наработанная система образования, уникальная в своем роде, все школы учились по одной программе, причем всем понятной. Теперь чтобы перейти из одной школы в другую - такой геморрой с этими программами - "Школа 21 век", "Россия 2000" и т. д. и т. п. Хватит смотреть на заграницу, уже так нареформировались, что страшно
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