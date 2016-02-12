Учебный год для школьников станет длиннее на месяц

Российские ученые пришли к выводу, что школьникам лучше учиться по биместрам, чем по четвертям, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В такой системе учебный год длится десять месяцев (с сентября по июнь) и состоит из пяти периодов примерно по семь недель — вместо четвертей и триместров. Между биместрами — каникулы не менее двух недель, пишут «Известия». Согласно исследованию сотрудников Научного центра здоровья детей и университетской школы Московского городского педагогического университета (есть у «Известий»), при традиционном обучении по четвертям у детей на 41% чаще бывают хронические заболевания, чем при биместровой системе.

Исследователи оценивали состояние здоровья первоклассников в университетской школе (они учатся по биместрам) и первоклассников одной из обычных московских школ, где учатся по четвертям. В начале и в конце года дети проходили клиническое обследование.

Ученые констатируют, что состояние здоровья детей, учившихся по биместрам, практически не изменилось, а детей, учившихся по четвертям, заметно ухудшилось. В начале года примерно одинаковое число детей в обеих школах (64,3% в университетской, 60% в обычной) имели II группу здоровья (то есть у них были функциональные отклонения, избыток или дефицит массы тела, они часто болели). К концу года в обычной школе дети из II группы начали переходить в III (к ней относятся дети с хроническими заболеваниями). Показатель по хроническим заболеваниям вырос на 41%. В частности, появились «новые случаи неврозов, болезней органов пищеварения, гипертрофии миндалин и аденоидов II—III ст., хронического тонзиллита».

При этом у учеников обеих школ стало больше функциональных отклонений — например, это нарушение в работе системы пищеварения и близорукость слабой степени.

Ученые пришли к выводу, что биместровая система дает больше возможностей для профилактики переутомления, предотвращения развития психосоматических расстройств и укрепления иммунитета у учащихся.

Сопредседатель общественного совета при Минобрнауки, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург считает, что только на основании проведенного исследования однозначные выводы делать рано.

— Чтобы делать выводы, исследования должны быть комплексными и системными. Не думаю, что здесь есть большая репрезентативная выборка. Сами школы, контингент детей бывают разными, отличаются педагогические технологии. Важно, как налажен сам процесс обучения, не перегружают ли детей, — заметил Евгений Ямбург.

Психолог Геннадий Чичканов полагает, что биместровая система плохо скажется на успеваемости школьников.

— Длительные каникулы для первоклассников — плохая идея, они потом очень сложно включаются обратно в учебу. Значительно больше времени требуется на адаптацию, а во время адаптации, когда у ребенка стресс, в него сложно вложить какие-то знания, — утверждает Геннадий Чичканов.

Сейчас школы могут самостоятельно определять график учебы и каникул. Так, в Москве есть три варианта: четверти, триместры и модульная система. Если школа выбрала четверти, каникулы совпадают с государственными праздниками, что удобно для планирования семейного отдыха. Среди недостатков — третья четверть получается очень длинной, и дети, особенно маленькие, устают учиться. При триместровом графике обучения школьники отдыхают две недели осенью и три недели весной. Модульная система — пять недель учебы плюс одна неделя отдыха. Во всех трех системах летние каникулы длятся три месяца.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.