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Учебный год для школьников станет длиннее на месяц

12 Февраля 2016, 08:31 | В России

Российские ученые пришли к выводу, что школьникам лучше учиться по биместрам, чем по четвертям, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В такой системе учебный год длится десять месяцев (с сентября по июнь) и состоит из пяти периодов примерно по семь недель — вместо четвертей и триместров. Между биместрами — каникулы не менее двух недель, пишут «Известия». Согласно исследованию сотрудников Научного центра здоровья детей и университетской школы Московского городского педагогического университета (есть у «Известий»), при традиционном обучении по четвертям у детей на 41% чаще бывают хронические заболевания, чем при биместровой системе.

Исследователи оценивали состояние здоровья первоклассников в университетской школе (они учатся по биместрам) и первоклассников одной из обычных московских школ, где учатся по четвертям. В начале и в конце года дети проходили клиническое обследование.

Ученые констатируют, что состояние здоровья детей, учившихся по биместрам, практически не изменилось, а детей, учившихся по четвертям, заметно ухудшилось. В начале года примерно одинаковое число детей в обеих школах (64,3% в университетской, 60% в обычной) имели II группу здоровья (то есть у них были функциональные отклонения, избыток или дефицит массы тела, они часто болели). К концу года в обычной школе дети из II группы начали переходить в III (к ней относятся дети с хроническими заболеваниями). Показатель по хроническим заболеваниям вырос на 41%. В частности, появились «новые случаи неврозов, болезней органов пищеварения, гипертрофии миндалин и аденоидов II—III ст., хронического тонзиллита».

При этом у учеников обеих школ стало больше функциональных отклонений — например, это нарушение в работе системы пищеварения и близорукость слабой степени.

Ученые пришли к выводу, что биместровая система дает больше возможностей для профилактики переутомления, предотвращения развития психосоматических расстройств и укрепления иммунитета у учащихся.

Сопредседатель общественного совета при Минобрнауки, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург считает, что только на основании проведенного исследования однозначные выводы делать рано.

— Чтобы делать выводы, исследования должны быть комплексными и системными. Не думаю, что здесь есть большая репрезентативная выборка. Сами школы, контингент детей бывают разными, отличаются педагогические технологии. Важно, как налажен сам процесс обучения, не перегружают ли детей, — заметил Евгений Ямбург.

Психолог Геннадий Чичканов полагает, что биместровая система плохо скажется на успеваемости школьников.

— Длительные каникулы для первоклассников — плохая идея, они потом очень сложно включаются обратно в учебу. Значительно больше времени требуется на адаптацию, а во время адаптации, когда у ребенка стресс, в него сложно вложить какие-то знания, — утверждает Геннадий Чичканов.

Сейчас школы могут самостоятельно определять график учебы и каникул. Так, в Москве есть три варианта: четверти, триместры и модульная система. Если школа выбрала четверти, каникулы совпадают с государственными праздниками, что удобно для планирования семейного отдыха. Среди недостатков — третья четверть получается очень длинной, и дети, особенно маленькие, устают учиться. При триместровом графике обучения школьники отдыхают две недели осенью и три недели весной. Модульная система — пять недель учебы плюс одна неделя отдыха. Во всех трех системах летние каникулы длятся три месяца.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: школа  бисимест  экзамен  ЕГЭ  четверть 



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Комментарии

  • Псевдоним09:51, 12.02.2016#

    Когда уже успокоитесь и прекратите свои опыты над людьми?

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј10:00, 12.02.2016#

    Уберите просто с программ галиматью. Задачи и упражнения составлены так, что не каждый ребенок сразу поймет суть заданий. А тексты длинные придумали, чтобы "заработать" на детях при нечатании этой галиматьи.

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ12:43, 12.02.2016#

    +++++!!

  • гость10:05, 12.02.2016#

    Да уж. . . . привязать хронический тонгзиллит и биместры. . . кто то докторскую диссертацию защищает. Дети подопытные кролики.

  • Псевдоним10:58, 12.02.2016#

    Особенно, если учесть, что в университетской школе наверняка у семей детей материальное состояние получше, а скорее всего, на порядок получше, чем у семей детей в обычной школе.

  • 04921:46, 12.02.2016#

    Вот я о том же подумала

  • Псевдоним11:12, 12.02.2016#

    Не ту страну назвали Гондурасом. . . .

  • кот21:33, 12.02.2016#

    ВВедите советскую систему, запретите польззоватся гаджетами в школе, Были раньше самой умной нацией, спасибо боре стали тупыми, уберите ленинизм, в истории , добавите информатику, оставьте математику, русский литературу, это разные предметы, , а ни как сейчас их хотят объединить, . . . тупизм просветает, ужаз

  • Псевдоним21:41, 12.02.2016#

    Зашибись! Итак на каникулы до фига задавали, сейчас ещё больше будут задавать - ведь по две недели будут длиться, что ещё детям делать? Лучше бы туалеты в порядок привели, да в школьных столовых навели порядок, кормят баландой, грязь и крысы пешком ходят, по крайней мере, у нас так.

  • гег22:11, 12.02.2016#

    Наши ученые не отстают от Британских ученых

  • Псевдоним22:29, 12.02.2016#

    Не дебилы ли? Школьникам первых классов задают на уровне 7-9. Уроки порой делаем до поздно. Что за издевательство ?

  • Псевдоним11:39, 14.02.2016#

    глюк

  • Псевдоним11:42, 14.02.2016#

    Полагаю ерунда, как обоснование. Здоровье школьников? Оценить изменения? Объективно? Они что, в стационаре были на одинаковом меню?А исходное состояние и динамика функциональных возрастных изменений за такой-же период предшествующий эксперименту изучены, систематизированы?А про здоровье учителей в разных . . . местрах кто подумал, поисследовал? А как отпуск учителей летом? Тоже на месяц сократят? Так совсем учителей лишитесь. Ученым правда на это "фиолетово".

  • Псевдоним11:46, 14.02.2016#

  • Лисичка10:24, 18.02.2016#

    Автор данного исследования и автор статьи просто придурки!

  • Родитель07:51, 19.02.2016#

    По две недели каникул - это хорошо, а что делать в это время детям, если родители все на работе. Давайте тогда родителям всех школьников тоже сделаем каникулы. Иначе эти каникулы могут боком выйти и дома и в школе. Была наработанная система образования, уникальная в своем роде, все школы учились по одной программе, причем всем понятной. Теперь чтобы перейти из одной школы в другую - такой геморрой с этими программами - "Школа 21 век", "Россия 2000" и т. д. и т. п. Хватит смотреть на заграницу, уже так нареформировались, что страшно

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