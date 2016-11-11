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Врачи будут тратить на каждого пациента считанные минуты
Министерство здравоохранения России установило с 2017 года новые типовые временные нормы приема пациентов врачами-специалистами, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В соответствии с новыми правилами на посещение эндокринолога отводится 19 минут, кардиолога — 24 минуты, стоматолога-терапевта — 44 минуты, пишут «Известия».
На посещение врача-специалиста с профилактической целью ведомство отводит 60–70% от утвержденной нормы.
Минздрав уточняет, что нормы носят рекомендательный характер, и планирует установить их вариативность в зависимости от региона.
«Клиническую медицину нельзя выразить в минутах или рублях. Это не строительство, не ГОСТы высоты здания или размеров кирпича. Когда работаешь с людьми, и тем более с больными, что-то предсказать сложно. На одного тратишь час, а другому бывает достаточно и пяти минут. Так что рядом с врачом никто не будет сидеть с секундомером», — сообщил изданию профессор, заведующий кафедрой и директор клиники эндокринологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Валентин Фадеев.
Он счел своим долгом подчеркнуть, что огромное количеств «бумажной работы» заставляет врача тратить около 35% своего времени от приема пациента, и качество их работы от этого страдает.
«Врач должен думать, а не возиться с бумагами. А медицина — это искусство врачевания, а не конвейер. Быстрый диагноз — быстрая смерть, долгий диагноз — долгая жизнь», — заявил исполнительный директор Национальной ассоциации медицинских организаций Сергей Лазарев.
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