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В Минздраве РФ заявили о том, что россияне могут жить до 120 лет
Разговоры об этом начались в период обсуждения пенсионной реформы
У человека есть физический потенциал для жизни до 120 лет. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
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По словам главы Минздрава, как биологическое явление жизнь напоминает синусоиду. Существуют следующие периоды: детство, активная зрелость и биологическое старение. «Увеличение продолжительности жизни в биологическом понимании — это расширение всей синусоиды», — цитирует главу ведомства «РИА Новости».
Скворцова напомнила, что в начале ХХ столетия периодом детства считался возраст до 11 лет, а уже к 60-м годам нашего века этот показатель вырос до 16 лет, сообщает телеканал «360».
«Потенциал жизни человека, он достаточно велик, по самым скромным оценкам не менее 120 лет», — резюмировала министр, подчеркнув, что развить его человек способен, только если сам искусственно не укорачивает жизнь. Ранее в среду Минздрав предложил повысить ставки акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9% объемной доли.
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