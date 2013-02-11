Наноперфорация - это революция в косметологии

Наноперфорация – относительно новое понятие, появившееся сегодня в косметологии. Как и следовало ожидать, очередная технология омоложения кожи тесно связана с лазерной методикой. Более того, это, скорее инновационный способ омоложения кожи, который возможно применить на практике именно с помощью лазерного аппарата. Поэтому полное наименование методики звучит как лазерная наноперфорация. В чем же суть данного процесса?



Принцип действия лазерной наноперфорации



Собственно, все достаточно просто. Принцип действия основан на самовосстановлении кожного покрова, который начинает активироваться в результате получения микроскопических деформаций кожного покрова. Образование деформации удается получить, воздействуя на участок кожи лазерным лучом, диаметр которого имеет микроскопический размер. В момент проведения процедуры, на определенный участок кожи направляется пучок таких лучей. Процесс лучевого воздействия длится всего лишь несколько миллисекунд. За это время лазерные лучи успевают пройти сквозь дерму на определенную глубину, оставляя микроскопический след (деформацию). Клетки кожи реагируют на появление микроскопических деформаций, в результате чего активизируется выработка коллагена и начинается регенерация кожного покрова. В свою очередь, благодаря процессу регенерации проявляется эффект подтягивания и разглаживания кожного покрова.



Особенности наноперфорации лазером



Данная технология несколько напоминает уже давно существующую технологию по устранению обвислых участков кожи. Однако новая методика значительно усовершенствована, что полностью исключает наличие болезненных ощущений и позволяет получить заметный результат на тех участках кожи, которые относятся к очень чувствительным областям кожного покрова. По словам специалистов, применяющих на практике новую лазерную методику омоложения кожи, это полностью безопасная процедура, несмотря на довольно необычный принцип действия. Современная лазерная техника позволяет манипулировать лучом с высокой точностью. Вместе с тем, управление такой техникой, безусловно, должно осуществляться косметологом-специалистом высокой квалификации. Что касается каких-либо противопоказаний, фактически в данном случае отмечаются противопоказания аналогичные тем, что имеют место для других процедур, связанных с применением лазерных аппаратов.



Таким образом, рассматривая новую методику омоложения кожи, можно говорить не просто о возможностях снижения активности старения кожного покрова, но о возможностях возвращения молодого состояния. Это, безусловно, революция.

Статья подготовлена www.linline-clinic.ru