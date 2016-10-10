Миома не помешает материнству

Миома матки – одно из наиболее распространенных заболеваний женской репродуктивной системы. По различным оценкам, она встречается у 20-40% женщин в возрасте от 35 до 55 лет. Но, к сожалению, в настоящее время болезнь все чаще и чаще выявляют в молодом возрасте. Согласно данным Министерства здравоохранения РФ, за последние четыре десятка лет частота возникновения миом у женщин в возрасте до 30 лет увеличилась с 2% до 12,5%. Более подробно об этом заболевании «ЗР» рассказала заведующая гинекологическим отделением КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3», врач акушер-гинеколог Елена ФЕДОРЕНКО.

- Елена Александровна, как проявляется миома матки и в чем причины ее возникновения?

- Миома матки, или фибромиома, – это доброкачественное заболевание, характеризующееся наличием опухолей разного размера. Они могут иметь различную локализацию: в толще тела матки (интерстициальная миома), на поверхности матки (субсерозная миома) и внутри полости матки (субмукозная миома), бывают также атипично расположенные миоматозные узлы. В медицинской терминологии для оценки величины миомы используются аналогии с размерами матки беременной женщины (6 недель, 12 недель и т.д.).

Причиной появления миомы могут служить различные факторы: генетическая предрасположенность, длительные стрессы, хронические неинфекционные и инфекционные заболевания, воспалительные заболевания половой сферы, нарушение обмена веществ, нерациональное питание, экология, бесконтрольное применение лекарственных, а в особенности, гормональных препаратов. Аборты, выкидыши, частая смена партнеров, нерегулярная и некачественная (с отсутствием оргазмов) половая жизнь также могут привести к развитию миомы.

- Какие сопутствующие заболевания она может вызвать и так ли легко распознать миому?

- В самом начале заболевание легко и быстро поддается лечению, однако существенная проблема заключается в том, что на самой ранней стадии миома никак не проявляет себя и протекает преимущественно бессимптомно.

Поэтому важно знать, что миому можно обнаружить только при профилактическом осмотре у врача! По мере роста новообразования постепенно начинают появляться тревожные признаки, на которые женщина должна в обязательном порядке обратить внимание и своевременно обратиться за консультацией к гинекологу. Одним из самых опасных проявлений этого заболевания являются аномальные маточные кровотечения и нарушения менструального цикла.

К частым осложнениям миомы можно отнести некроз миоматозного узла, который характеризуются сильными острыми схваткообразными болями в области нижней части живота, повышением температуры тела. Возможны также перекрут узла (что чревато нарушением его питания и потерей органа в целом), нарушение функций соседний органов (мочеиспускания, ЖКТ), перерождение миомы в злокачественную опухоль.

- Стало ли возможным на современном этапе развития медицины не только справиться с опасным заболеванием, но и сохранить детородную функцию женщины?

- Действительно, довольно долгое время в клинической практике медицинская работа по этому направлению велась по принципу «нет органа – нет проблемы», но сегодня применение высоких технологий в медицине позволяет успешно удалить миому, сохраняя при этом репродуктивный потенциал женщины.

К примеру, недавно нашими специалистами была выполнена тяжелейшая по своему техническому исполнению операция – консервативная миомэктомия, в результате которой у пациентки было удалено 34 миоматозных узла диаметром от одного до восьми сантиметров! О том, чтобы провести такую операцию и сохранить пациентке не только жизнь, но и возможность счастливого материнства, еще несколько лет назад не могло быть и речи! А сегодня подобные вмешательства, требующие ювелирной точности и максимальной сосредоточенности, успешно выполняют бригады высокопрофессиональных специалистов, в частности, врачи «третьего» роддома Владивостока.

Это особенно важно, учитывая тот факт, что диагноз «миома» в последние годы значительно помолодел. Если раньше она выявлялась в основном у пациенток после 30 лет, то сейчас ей подвержены и женщины самого раннего репродуктивного возраста. Приведу еще один недавний случай из практики: к нам обратилась девушка 19 лет с опухолью гигантских размеров – в 26 недель беременности. Диагноз «миома» впервые ей был поставлен в 17 лет, но, к сожалению, после двух лет безуспешного лечения ей предложили удалить доброкачественное образование вместе с маткой. Естественно, для любой нормальной женщины бесплодие будет тяжелейшим ударом. Поэтому мы приняли решение сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы сохранить пациентке возможность в будущем стать мамой. В результате нами была проведена органосохраняющая операция, продлившаяся 5 часов! В процессе нее мы удалили 29 миоматозных узлов (и это в столь юном возрасте!), оставив при этом неповрежденной целостность матки.

Отдельно хочется сказать и о пациентках климактерического и постклимактерического периода. Многие ошибочно полагают, что если женщина выполнила свою главную функцию – рождение детей, то и матка ей, вообщем-то теперь и не особо нужна. Нам кажется этот подход крайне варварским и не учитывающим не только психологию, но и физиологию женщины. Матка – это второе сердце женщины и сейчас все мировое медицинское сообщество в области акушерства и гинекологии ориентировано на проведение мероприятий по курсу органосохранения. Ведь для многих пациенток удаление матки само по себе сильный стресс, они просто перестают ощущать себя женщинами, теряют уверенность в себе и поддаются настоящему отчаянию. Конечно, есть случаи, когда удаление матки жизненно необходимо, но, поверьте, в большинстве случаев оставить ее целой и невредимой вполне реально.

- Всегда ли миома подлежит оперативному вмешательству?

- Не всегда, некоторые незначительные по размеру миомы могут не беспокоить женщину на протяжении всей ее жизни. Но стоит помнить о том, что это заболевание – гормонозависимое, поэтому женщины с таким диагнозом обязательно нуждаются в диспансерном наблюдении у врача гинеколога. Кроме того, регулярное посещение этого специалиста обязательно и в целях послеоперационного контроля появления и роста миоматозных узлов. Не всякая миома подлежит удалению, но каждая миома, вне зависимости от ее размеров, нуждается не только в наблюдении, но и в лечении.

На современном этапе «золотым стандартом» хирургического лечения являются эндовидеохирургические методы (лапароскопия, гистерорезектоскопия), а также успешно зарекомендовавший себя метод лапаратомного доступа.

Какая именно технология будет применяться в отношении той или иной пациентки, зависит от того, где расположена миома, какого она размера, от возраста и состояния женщины. Если операция предполагает удаление множественных миом, то эти методы могут комбинироваться. Медикаментозная терапия также является частью лечебного процесса и назначается лечащим врачом в строго индивидуальном порядке.

- Если миома обнаружена во время беременности, реально ли в этом случае помочь женщине?

- Безусловно! К сожалению, в клинической практике такие пациентки не редкость. И к нам также часто обращаются женщины, находящиеся в подобной ситуации. Один из таких случаев нам запомнился особенно. Женщина, которая в течение 10 лет не могла зачать, забеременела и вскоре узнала о своем диагнозе «миома». В наше отделение она поступила в экстренном порядке на сроке 16 недель с ярко выраженными симптомами, при которых без срочного оперативного вмешательства было не обойтись. Ситуация осложнялась тем, что новообразование было расположено в нескольких миллиметрах от эмбриона и грозило потерей беременности, а в случае промедления - и самой матки. Уникальная по своей сложности операция завершилась успешно, и на свет появился здоровый доношенный ребенок.

Также нередки случаи, когда миома сопровождается невозможностью зачать и выносить беременность. К примеру, это бывает, если узел растет в полость матки и дает возможности оплодотворенной яйцеклетке закрепиться в ней (субмукозная миома). Но и в таком случае есть реальная возможность помочь пациентке с помощью операции.

Однако если раньше беременных женщин с миомами подстерегали тяжелые осложнения: преждевременные роды, отслойка плаценты, выкидыши, нарушения питания плода с последующими аномалиями развития и пр., то сегодня медицина способна помочь таким пациенткам. Несмотря на свой диагноз, они могут успешно выносить беременность и родить здорового малыша.

- Как вы считаете, почему женщины не всегда, мягко говоря, спешат на профилактические осмотры к гинекологу?

- Мне кажется, одна из причин в том, что многие люди до сих пор так и не перестали бояться врачей. Но уверяю вас, медицина шагнула далеко вперед, причем не только в плане высоких технологий и усовершенствованных методов лечения, но и в отношении подготовки квалифицированных кадров. Поэтому надо бояться не врачей, надо бояться потерять самый ценный дар, изначально данный нам природой, – наше здоровье. А для женщины это актуально вдвойне – ведь она ответственна не только за себя, но и за появление здорового потомства.