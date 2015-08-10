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Детям требуется ваша помощь
Максим АВЕРКОВ, 1 год, врожденная аномалия развития правой и левой голени, требуется операция. 143 432 руб.
Внимание!
Цена операции 143 432 руб.
1600 руб. собрали наши читатели.
Не хватает 141 832 руб.
«Когда сын родился, обнаружилось, что правая стопа у него сильно подвернута вовнутрь – правосторонняя косолапость. И ножки деформированы, на них были глубокие поперечные борозды – амниотические перетяжки правой и левой голени, диагностировали врачи. Первым делом надо исправлять косолапость. Благодаря помощи читателей Русфонда, в прошлом году Максиму успешно начато лечение методом Понсети. Спасибо большое всем, кто откликнулся! По поводу перетяжек нам рекомендовали обратиться в Санкт-Петербург, в Центр Альбрехта. После обследования специалисты сказали, что нужно срочно оперировать правую голень, поскольку уже нарушено кровоснабжение, и нога может потерять чувствительность. Но квоту на лечение придется ждать очень долго. Состояние Максима этого не позволяет. А сами оплатить операцию мы не можем, я недавно попал под сокращение, подрабатываю по возможности, растим двоих детей. Просим вас о помощи!».
Сергей АВЕРКОВ, Надеждинский район.
Заведующий детским ортопедическим отделением Научно-практического центра им. Г. А. Альбрехта Андрей КОЛЬЦОВ (Санкт-Петербург):
- Максиму необходима срочная операция по удалению перетяжек правой голени.
Кирилл БУРЕЦ, 4 года, сахарный диабет 1-го типа, требуется инсулиновая помпа и расходные материалы к ней. 199 676 руб.
«Болезнь у сына обнаружили почти три года назад. Тогда Кирилл стал пить много воды, у него пропал аппетит, появилась одышка. Однажды во время игры сын внезапно потерял сознание. На «скорой» его доставили в детскую краевую больницу. Уровень сахара в крови у Кирилла оказался в четыре раза выше нормы. Врачи поставили диагноз «сахарный диабет» и подобрали дозу инсулина. Началась наша борьба с болезнью, показатели глюкозы то повышались, то резко падали, сын стал раздражительным, беспокойным. Приходилось постоянно измерять сахар и делать до десяти уколов в сутки. В детский сад сын не ходит – там не получится соблюдать диету и делать инъекции. Врачи рекомендуют установить Кириллу инсулиновую помпу. В получении помпы за счет бюджетных средств мне отказали. А сами оплатить ее мы не можем, у нас двое маленьких сыновей, живем на зарплату мужа и пенсию Кирилла по инвалидности. Пожалуйста, помогите!».
Татьяна БУРЕЦ, г. Владивосток.
Детский эндокринолог Приморского краевого центра диабета и эндокринных заболеваний Наталья ПАВИНА (г. Владивосток):
- Течение заболевания у Кирилла тяжелое, отмечается высокая потребность в инсулине. После установки помпы появится возможность стабилизировать уровень сахара и улучшить качество жизни мальчика.
Дима ОСАДЧУК, 16 лет, идиопатическая апластическая анемия, тяжелая форма, требуется лекарство. 204 980 руб.
«Два года назад у моего внука Димы поднялась высокая температура, которая никак не сбивалась, появились боли в правом бедре, долго шла носом кровь. На «скорой» мальчика доставили в Анучинскую Центральную районную больницу (ЦРБ). Результат анализа крови врачей встревожил, и Диму перевели во Владивосток, в отделение онкогематологии детской больницы. К тому времени внук жил у меня, поскольку его мама была помещена на длительное лечение в клинику, а отец никогда не занимался мальчиком, и я оформила опекунство над Димой. После обследования внуку поставили диагноз «идиопатическая апластическая анемия» – его костный мозг не производит достаточное количество здоровых клеток крови, объяснили мне врачи. Диму мучали сильные головные боли и частые носовые кровотечения, он с трудом смог закончить десятый класс. Весной этого года нас направили на обследование и лечение в НИИ имени Павлова в Санкт-Петербурге. Здесь внуку назначили препарат сандиммун неорал. Состояние Димы заметно улучшилось, практически прошли головные боли. Врачи считают, надо продолжать принимать лекарство. Но сандиммун неорал не входит в перечень льготных лекарств, бесплатно его получить мы не можем. А у меня нет возможности приобрести лекарство, воспитываю Диму одна, живем на мою пенсию. Пожалуйста, помогите нам!».
Наталья ПАВЛЕНКО, Анучинский район.
Заместитель главного врача Анучинской ЦРБ Алена Мандрикевич):
- Диме жизненно необходим лекарственный препарат сандиммун неорал (циклоспорин А). Прием лекарства позволит стабилизировать состояние мальчика и избежать развития осложнений.
Как помочь еще помочь. Основные способы перевода пожертвований:
1.Через банк
Прийти с реквизитами фонда (см. справку о Русфонде) в любой банк и сделать перевод. Внимание: Сбербанк не облагает переводы в Русфонд комиссией. В строчке «назначение платежа» обязательно укажите, какому ребенку конкретно вы хотите помочь (Например: Пожертвование на лечение Наташи и Милены Иващенко. НДС не облагается).
2. Через терминал QIWI (КИВИ)
Выберите кнопку «Оплата услуг», затем «Другие», затем кнопку «Благотворительность» и «Российский фонд помощи». Введите свой номер телефона и внесите пожертвование. Внимание: эта помощь безадресная. Если вы хотите, чтобы пожертвование поступило именно детям из Приморского края или конкретному ребенку, то после перевода сообщите его имя и фамилию нам по телефону: 8-914-790-93-31.
3. Через банковскую карту
Зайдите на приморскую страничку Русфонда rusfond.ru/vladivostok выберите раздел «как помочь» и отправьте деньги с банковской карты Visa или MasterCard.
4. Другие способы
На сайте rusfond.ru вы найдете и другие способы перечисления пожертвования и сможете выбрать для себя наиболее удобный. Например, получить и распечатать счет для оплаты в любом салоне связи «Евросеть», «Связной», МТС, «МобилЭлемент», «АльтТелеком», оплатить через кошелек Rbk Money, Webmoney, через систему Яндекс.Деньги, «Contact» и «Лидер», получить квитанцию для перечисления через Почту России.
Что уже сделано благодаря нашим читателям:
Матвею КОВАЛЮ оплачена инсулиновая помпа и расходные материалы к ней!
21 мая в газете «Золотой рог» и в эфире ГТРК «Владивосток» мы рассказали историю восьмилетнего Матвея КОВАЛЯ из Уссурийска. У мальчика сахарный диабет, болезнь протекает тяжело. Матвею необходима инсулиновая помпа и расходные материалы к ней. Рады сообщить, что вся необходимая сумма (199 676 руб.) собрана. Наталья, мама Матвея, благодарит читателей за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.
И вот еще новости. 51 читатель и 6849 телезрителей оказали исчерпывающую помощь (744 816 руб.) четверым тяжелобольным детям – очередникам бюро Русфонда в Приморском крае.
Оплачены: лечение детского церебрального паралича стоимостью 199 740 руб. Коле ПОЛУСМАКУ (8 лет, г. Фокино) и Ксюше ПЕРЯЗИНОЙ (4 года, г. Лесозаводск), лечение синдрома Дауна Мише БОНДАРЮ (14 лет, 199 200 руб., Надеждинский район).
Помогли: Виктория, Олеся (обе – Санкт-Петербург), Андрей Воронин, Инна, Татьяна (все – Москва), АХМЕТ, Денис К., Ирина, Кирилл Л., Тамара, Юлия Кравцова, Didyk (все – Приморский край). Спасибо!
Справка:
Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в газету «Коммерсантъ». Проверив письма, мы размещаем их в газетах «Коммерсантъ» (Москва), «Золотой рог», на сайтах rusfond.ru, livejournal.com, «Эхо Москвы», Здоровье@mail.ru, , в эфире «Первого канала», на телеканале ГТРК «Владивосток» а также в 79 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в различных регионах РФ.
Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами либо отправляете пожертвования через систему электронных платежей. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Читателям и телезрителям затея понравилась: всего собрано $196,04 млн. В 2015 г. – 805 725 675 руб. Из них детям Приморского края – 3 037 394 руб.
Мы организуем и акции помощи в дни национальных катастроф. Фонд – лауреат национальной премии «Серебряный лучник». Президент Русфонда – Лев АМБИНДЕР, лауреат премии «Медиа-менеджер России» 2014 года в номинации «За социальную ответственность медиа-бизнеса».
Реквизиты: Благотворительный фонд «РУСФОНД», ИНН 7743089883, КПП 774301001, р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение фамилия и имя ребенка. НДС не облагается.
Адрес фонда: 125252, г. Москва, а/я 50; rusfond.ru; e-mail: rusfond@kommersant.ru.
Телефоны: в Москве 8-800-250-75-25 (звонок бесплатный, благотворительная линия МТС), факс 8-(495)- 926-35-63.
Русфонд в Приморском крае: 8-914-790-93-31, maik-dv@yandex.ru, бюро Русфонда в Приморском крае.
Наталья НОСЫРЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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а вы путину напишите, пустьодну колонну с гуманитаркой на украину не отправят а деньги детям россии передадут. . .