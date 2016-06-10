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За завышение цен на лекарства аптеки могут закрыть на 90 дней
В правительстве разрабатывается законопроект, предлагающий закрывать аптеки на срок до 90 дней за нарушение правил реализации ЛС, в частности за завышение розничных цен. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Меры предусмотрены проектом Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части совершенствования административной ответственности в сфере здравоохранения», который обсуждался 2 июня в правительстве.
«За нарушения правил продажи лекарств вводится ограничение деятельности, которое предполагается до 90 суток. То есть, иными словами, если например аптека нарушает эти правила, то она подлежит закрытию на 3 месяца», - сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
По мнению Дмитрия Медведева, фармацевтическая и медицинские сферы, где недостаток контроля может привести к человеческим трагедиям и создать угрозу для здоровья и жизни людей, нуждаются в особом контроле. За нарушения, по мнению министра, будут вводиться штрафы, суммы существующих штрафов должны быть увеличены. При этом премьер призвал не применять эти нормы формально, а только после исследования всех фактических обстоятельств дела.
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