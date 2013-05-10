Как отдыхающим на природе не пострадать от клещей

Роспотребнадзор зафиксировал активность клещей в 73 регионах России. Более пяти тысяч человек обратились к медикам после их укусов.

Клещ, попавший на одежду человека, может в течение часа выбирать место для укуса. Врачи рассказали, как за это время не допустить, чтобы насекомое добралось до открытых участков тела, и что делать, если клещ все-таки присосался к коже.



Жилплощадь для клеща



Врач-эпидемиолог, заведующий лабораторией эпидемиологии природно-очаговых инфекции центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов рассказал РИА Новости, что клещи в основном встречаются в лесу, на опушке, на лугу.

Личинка, нимфа и взрослая - врач об опасности клещей



"Как правило, они сидят на высокой траве, примерно на уровне человеческого колена", — пояснил врач.



При этом главный инфекционист Николай Малышев отметил, что клещей можно встретить не только за городом.



"Наступает та пора, когда нужно помнить, что клещей можно принести не только с дачи, не только из леса, а просто погуляв по московским паркам, можно несколько штук на себе принести, а также на своих домашних питомцах. Сейчас пока нет цветов, но когда они зацветут, можно и в цветах домой клеща принести", — сказал он.



Также нужно быть внимательным при сборе ягод, грибов и цветов в лесу, так как в них тоже могут быть клещи, отметил врач.



Спецзащита



Медики подчеркнули, что на любой прогулке нужно помнить о риске встретиться с клещами.



"Клещу нужно около часа, чтобы выбрать, куда присосаться. Поэтому нужно одеваться в светлую одежду, так как на ней лучше видно, как клещ передвигается, и можно его заметить до того, как он присосется", — отметил Малышев.



Платонов добавил, что одеваться надо так, чтобы клещ не смог добраться до открытых участков тела.



"Желательно всем надевать брюки. Кроме того, они должны быть заправлены в носки или сапоги. Рукава на одежде также должны плотно прилегать к запястью. Лучше всего, если это будет рубашка или свитер с резинкой. Если куртка, то тоже застегнутая на пуговицы", — сказал он.



Врачи отметили, что обязательно нужно иметь головной убор, так как в волосах клеща наиболее трудно заметить. Лучшее средство для защиты головы и шеи — капюшон.



По словам Платонова, можно взять с собой на отдых специальные средства, отгоняющие насекомых — репелленты.



"Есть специальные средства от клещей. Они, конечно, не дают 100% защиты, но это лучше, чем ничего. Есть средства для пропитывания одежды, чтобы клещи дальше не ползли, чтобы сразу отваливались. Кстати, клещ обычно ползет только вверх, при направлении вниз — он падает", — пояснил он.



Также врачи рекомендуют каждый час осматривать себя и своих близких, чтобы вовремя заметить клеща на одежде и не дать ему добраться до тела.



"В первую очередь, нужно осматривать более-менее укромные места. Например, на животе можно достаточно быстро увидеть клеща, а вот за ухом или в волосах — сложнее. Не надо доводить осмотр до безумия и делать это каждые пять минут, но раз в час — можно. Потому что чем больше клещ сидит, если он инфицирован, тем больше вероятность, что эта инфекция перейдет человеку", — сказал Платонов.



Помоги себе сам



"Каждый час — это лишняя возможность заболеть, если клещ заражен. Поэтому, если поблизости нет травмпункта, нужно снять его самостоятельно", — подчеркнул Малышев.



По словам Платонова, вынимать клеща нужно, слегка выкручивая. Для этого подойдет пинцет для бровей. Можно также воспользоваться для этого обычной ниткой, накидывая петлю и постепенно выкручивая. При этом нельзя пытаться резко выдернуть клеща.



"Специалисты не верят во всякого рода народные средства по ухудшению жизни клеща. Например, говорят, если его маслом намазать, то он задохнется и отвалится. Во-первых, он не задохнется, потому что живучий, во-вторых, часть его головы уже помещена в тело человека, а там есть кислород. Так что, намазав клеща подсолнечным маслом, спиртом, йодом или зеленкой, вы его, скорее всего, не напугаете. Надо вынимать", — отметил врач.



Малышев добавил, что удаленного клеща желательно поместить в небольшую банку, положить туда бумагу и слегка намочить ее. Затем — отнести насекомое в лабораторию Роспотребнадзора или любую частную лабораторию на исследование.



Если специалисты определят, что в клеще есть возбудитель инфекции, пострадавшему человеку будет назначено лечение.



"Если нет возможности сдать клеща на обследование, не стоит никогда его просто так оставлять. Насекомое нужно либо сжечь, либо уничтожить другим способом", — сказал Малышев.



Последствия прогулок на природе



После присасывания клеща нужно внимательно следить за своим здоровьем, напоминают врачи.



"Укус клеща сам по себе неприятен, может быть аллергия, воспаление в месте укуса. И в то же время мы знаем, что клещи являются переносчиком ряда неприятных инфекционных заболеваний", — отметил Малышев.



Платонов добавил, что клещи в основном переносят два заболевания: боррелиоз и клещевой вирусный энцефалит.



"Боррелиоз проявляется красным пятном на теле — площадью примерно в пять сантиметров. От места присасывания клеща расходится кольцо разных размеров. Причем, это пятно мигрирующее. Может появиться и не в месте присасывания клеща. Если заметите такое покраснение, надо сразу идти к врачу", — сказал он.



Клещевой вирусный энцефалит в основном проявляется в лихорадочной форме, сказал Платонов.



"В 80-90% случаев появляется высокая температура, слабость, головная боль, боль в мышцах и суставах. Инкубационный период — то есть время между присасыванием клеща и проявлением заболевания — может составлять от одной до трех недель. Если в этот период повышается температура, надо идти и проверяться", — пояснил он.



По словам Малышева, самые страшные последствия несет в себе энцефалит: заразившийся человек может стать инвалидом, впасть в кому, умереть, пишет РИА "Новости".



