Депрессия как патология психической сферы, затрагивающая также и соматическое здоровье, известна не одну сотню лет. Но в последние годы ее распространение стало увеличиваться в связи с негативным влиянием цивилизации на психику и здоровье в целом. Нередко ее считают не очень важным и серьезным диагнозом, что порой приводит к серьезным и необратимым последствиям для личности, психики и тела.

В среднем, депрессии подвержено до 20% населения в развитых странах, и патология приводит к резкому снижению трудоспособности, причиняя существенные страдания как пациенту, так и его окружению, которые просто не знают, чем и как помочь близкому. Зачастую квалифицированная помощь приходит очень поздно, когда депрессия принимает затяжной и тяжелый характер, и влияет на многие сферы жизни, а также работу внутренних органов.

Депрессия – это не только психика

Важно понимать, что депрессия это не страдание психики, подавленное и вялое настроение, апатия и нежелание общаться, это проблема всего тела, начиная от головы, заканчивая кончиками пальцев. Естественно, что на первый план выходят эмоциональные и поведенческие проблемы, но при этом есть и реальные расстройства со стороны сердца и сосудов, колебания давления, нарушения пищеварения и проблемы нервной системы. Зачастую депрессия симптомы имеет настолько разносторонние, что длительное время пациента лечат от различных недугов многие специалисты, а исцеляет в итоге психиатр при помощи антидепрессантов.

Клиническая депрессия: симптомы

Естественно, что ведущими проявлениями этого недуга будут эмоциональные реакции и проявления. К ним можно отнести страдания и тоску, состояние угнетенности, плохое настроение с приступами паники и отчаяния. Кроме того, типична повышенная тревожность и напряженность, ощущение беды без реального на то повода. Пациент раздражен, самокритичен без меры, ощущает вину за несущественные вещи. Кроме того, депрессия симптомы имеет и такого плана как сниженная самооценка и неуверенность в себе, утрата способности к переживанию положительных эмоций, отсутствие интереса к окружающему. Для человека типичны или эмоциональная черствость, или чрезмерная забота и гиперопека в отношении близких, страх их или своей гибели.

Сопровождается депрессия симптомами со стороны физического тела – это проблемы сна и бессонница, утрата аппетита или его чрезмерная активация, запоры или поносы, снижение либидо, общее утомление, ощущение дефицита энергии в теле, быстрое утомление при физической нагрузке или эмоциональном напряжении, возникновение болей в разных частях тела – сердце, спине, желудке.

Если имеется депрессия, симптомы возможны в поведенческой сфере, к ним можно причислить пассивность и трудности в принятии решений, склонность к уединению и отказ от социальной активности, прием алкоголя и психоактивных веществ, отказ от отдыха и развлечений. При депрессии есть проблемы с памятью и мышлением, принятием решений, преобладание негативного отношения к миру и мысли о суициде, пессимизм в отношении будущего. Если подобные мысли вовремя не замечаются и депрессия не корректируется, это грозит опасными поступками и гибелью. В связи с обширным влиянием депрессии на многие сферы жизни, она требует пристального внимания и полноценного лечения.

Депрессия: лечение препаратами и не только

Если формируется депрессия, лечение проводится неврологом или психиатром в зависимости от преобладания соматической или психической симптоматики. Применяются не только медикаменты, но и психотерапия, различные тренинги и поведенческие программы, изменение режима дня, физической активности и питания. Только комплексный подход к депрессии лечение сделает эффективным и быстрым.