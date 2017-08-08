Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Патология психической сферы
Депрессия как патология психической сферы, затрагивающая также и соматическое здоровье, известна не одну сотню лет. Но в последние годы ее распространение стало увеличиваться в связи с негативным влиянием цивилизации на психику и здоровье в целом. Нередко ее считают не очень важным и серьезным диагнозом, что порой приводит к серьезным и необратимым последствиям для личности, психики и тела.
В среднем, депрессии подвержено до 20% населения в развитых странах, и патология приводит к резкому снижению трудоспособности, причиняя существенные страдания как пациенту, так и его окружению, которые просто не знают, чем и как помочь близкому. Зачастую квалифицированная помощь приходит очень поздно, когда депрессия принимает затяжной и тяжелый характер, и влияет на многие сферы жизни, а также работу внутренних органов.
Депрессия – это не только психика
Важно понимать, что депрессия это не страдание психики, подавленное и вялое настроение, апатия и нежелание общаться, это проблема всего тела, начиная от головы, заканчивая кончиками пальцев. Естественно, что на первый план выходят эмоциональные и поведенческие проблемы, но при этом есть и реальные расстройства со стороны сердца и сосудов, колебания давления, нарушения пищеварения и проблемы нервной системы. Зачастую депрессия симптомы имеет настолько разносторонние, что длительное время пациента лечат от различных недугов многие специалисты, а исцеляет в итоге психиатр при помощи антидепрессантов.
Клиническая депрессия: симптомы
Естественно, что ведущими проявлениями этого недуга будут эмоциональные реакции и проявления. К ним можно отнести страдания и тоску, состояние угнетенности, плохое настроение с приступами паники и отчаяния. Кроме того, типична повышенная тревожность и напряженность, ощущение беды без реального на то повода. Пациент раздражен, самокритичен без меры, ощущает вину за несущественные вещи. Кроме того, депрессия симптомы имеет и такого плана как сниженная самооценка и неуверенность в себе, утрата способности к переживанию положительных эмоций, отсутствие интереса к окружающему. Для человека типичны или эмоциональная черствость, или чрезмерная забота и гиперопека в отношении близких, страх их или своей гибели.
Сопровождается депрессия симптомами со стороны физического тела – это проблемы сна и бессонница, утрата аппетита или его чрезмерная активация, запоры или поносы, снижение либидо, общее утомление, ощущение дефицита энергии в теле, быстрое утомление при физической нагрузке или эмоциональном напряжении, возникновение болей в разных частях тела – сердце, спине, желудке.
Если имеется депрессия, симптомы возможны в поведенческой сфере, к ним можно причислить пассивность и трудности в принятии решений, склонность к уединению и отказ от социальной активности, прием алкоголя и психоактивных веществ, отказ от отдыха и развлечений. При депрессии есть проблемы с памятью и мышлением, принятием решений, преобладание негативного отношения к миру и мысли о суициде, пессимизм в отношении будущего. Если подобные мысли вовремя не замечаются и депрессия не корректируется, это грозит опасными поступками и гибелью. В связи с обширным влиянием депрессии на многие сферы жизни, она требует пристального внимания и полноценного лечения.
Депрессия: лечение препаратами и не только
Если формируется депрессия, лечение проводится неврологом или психиатром в зависимости от преобладания соматической или психической симптоматики. Применяются не только медикаменты, но и психотерапия, различные тренинги и поведенческие программы, изменение режима дня, физической активности и питания. Только комплексный подход к депрессии лечение сделает эффективным и быстрым.
Новости тематики
- Патология психической сферы
- Российские дети слепнут на глазах
- В регионах откроют пункты проката инвалидных колясок
- Минтруд обеспечит инвалидов сертификатами на реабилитацию
- Ученые выяснили, что приморцы начинают стареть раньше, чем москвичи и питерцы
- Всем родившимся в 2015 году и позже навсегда запретят продажу табака
- Российские ученые перед Новым годом придумали, как защитить печень от алкоголя
- Российские ученые испытывают новый препарат против рака
- В России будут возвращать деньги за неэффективное лечение
- Участились случаи заражения ВИЧ в медучреждениях
Новости раздела
- Патология психической сферы
- Российские дети слепнут на глазах
- В регионах откроют пункты проката инвалидных колясок
- Минтруд обеспечит инвалидов сертификатами на реабилитацию
- Ученые выяснили, что приморцы начинают стареть раньше, чем москвичи и питерцы
- Всем родившимся в 2015 году и позже навсегда запретят продажу табака
- Российские ученые перед Новым годом придумали, как защитить печень от алкоголя
- Российские ученые испытывают новый препарат против рака
- В России будут возвращать деньги за неэффективное лечение
- Участились случаи заражения ВИЧ в медучреждениях
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России будут выплачивать еще один новый вид пенсии
- Бывший высокопоставленный силовик ищет работу в Приморье
- Приморский миллиардер передумал самобанкротиться
- Россияне нашли инструмент выгоднее банковских депозитов
- Владелец первого казино в игорной зоне "Приморье" получил почти 2 миллиарда прибыли
- Резидент свободного порта Владивосток запустил кафе быстрого питания
- На Курилах открыта первая в России галерея современного искусства с видом на вулкан
- Цены на электроэнергию взлетят
- У берегов Приморья может появиться авианосец Великобритании
- В Приморье объявлено штормовое предупреждение в связи с приближающимся тайфуном