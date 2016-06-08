Перевозку больных на "скорой" отдадут на аутсорсинг частникам

В Минздраве РФ дорабатывается проект передачи функции доставки медиков и перевозки больных при оказании скорой медицинской помощи частным компаниям, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили в ведомстве, он должен быть готов до 14 июня. При этом, как пояснили в Минздраве «Известиям», несмотря на то что транспортное обслуживание «скорой» будет передано на аутсорсинг, скорая медицинская помощь для пациентов так и останется бесплатной. Однако эксперты «Известий» считают, что партнерство скорой помощи с частными перевозчиками требует жесткого контроля со стороны государства и что этот вопрос должен быть проработан с учетом региональных особенностей.

Представитель Министерства здравоохранения РФ в разговоре с «Известиями» заявил, что передача транспортного обслуживания скорой помощи на аутсорсинг не изменит порядка оказания медпомощи. Кроме того, в Минздраве опровергли появившиеся ранее слухи о том, что будет введена квота в четыре вызова скорой помощи на человека в год.

— Минздравом России не планируется вносить каких-либо изменений в действующее законодательство в части ограничения количества бесплатных вызовов скорой медицинской помощи. Более того, данная инициатива министерством в принципе не рассматривается в качестве возможного варианта изменения деятельности Службы скорой медицинской помощи, — прокомментировали в ведомстве.

В Минэкономразвития России раскритиковали проект Минздрава.

Представитель Минэкономразвития заявил «Известиям», что проект доклада Минздрава по этому вопросу, который тот предоставил в ведомство, не содержит требуемого анализа с соответствующими выводами. По сути, проект доклада представляет собой обобщенную информацию от указанных в поручении президента субъектов РФ, участвующих в реализации проекта (Республики Марий Эл, Чувашской Республики, Пермского края, Архангельской, Вологодской и Кировской областей), не дающую ответа на поставленные в поручении президента вопросы. В ведомстве отметили, что объективно оценить реальное состояние реализации проектов по передаче машин «скорой» на аутсорсинг, имеющихся преимуществах, недостатках, трудностях и рисках реализации проекта, в указанных субъектах РФ невозможно.

По мнению экспертов министерства, одним из ключевых показателей анализа должна являться сопоставимая стоимость машино-часа эксплуатации автомобилей, однако по представленным материалам оценить данный показатель не представляется возможным.

Кроме того, по данным Минэкономразвития, Минпромторг России по поручению правительства должен выполнить программу обновления парка автомобилей скорой помощи. В связи с этим нужно выделить средства для проведение централизованной закупки автомобилей. Также должен быть составлен перечень поставщиков автомобилей «скорой» на 2016 год, включающий в себя ООО «Автомобильный завод ГАЗ», ООО «Ульяновский автомобильный завод» и совместное предприятие ООО «Форд Соллерс Холдинг».

Таким образом, считают в Минэкономразвития, с учетом планируемого обновления парка машин «скорой» и уточнения списка поставщиков авто, вопросы о необходимости реализации проектов по передаче в частные руки функций по предоставлению транспортных услуг при оказании скорой и неотложной медицинской помощи нуждаются в дополнительной проработке.

Директор Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» Эдуард Гаврилов, комментируя ситуацию, заявил «Известиям», что Минздраву при выполнении поручения президента нужно проявить больше здравого смысла и заботы о населении, чем при планировании недавней оптимизации здравоохранения.

— Важно, чтобы министерство привлекло экспертов к подготовке продуманного типового технического задания для частных перевозчиков, учитывающего все риски подобного сотрудничества и опыт регионов, накопленный за несколько последних лет, — подчеркнул он. — Как показывает этот опыт, в некоторых регионах государственно-частное партнерство позволило эффективнее расходовать бюджетные деньги. К примеру, за пять лет сотрудничества с частной компанией Пермский край сэкономил на перевозках скорой помощи 120 млн рублей.

Но при этом эксперт отмечает, что экономии бюджета удается достичь не всегда.

— Так, в Ставропольском крае стоимость услуг частных перевозчиков оказалась слишком высокой, что сделало партнерство невыгодным для региона, — сказал он. — Встречаются и другие проблемы: например, когда регион после проведения конкурса меняет перевозчика, предыдущий заканчивает свой контрактный срок спустя рукава.

Также Эдуард Гаврилов заметил, что не исключено и худшее развитие событий: если частный перевозчик внезапно уйдет с рынка (например, в случае банкротства), регион может на какое-то время и вовсе остаться без скорой помощи.

В свою очередь, в Общероссийском народном фронте «Известиям» заявили, что вопросы перехода на транспортный аутсорсинг скорой помощи должны быть тщательно проработаны Минздравом с учетом региональных особенностей. Член комитета Госдумы по охране здоровья Разиет Натхо, которая лично проверяла состояние станций скорой помощи в регионах, считает, что Минздраву нужно быть внимательным к деталям: в некоторых областях частные компании закупали просто машины, а не машины скорой помощи, поэтому их приходилось оснащать оборудованием, а это — лишние средства из бюджета. Помимо этого, уточняет депутат, бригада скорой помощи — это команда профессионалов, причем водитель тоже может быть в экстремальной ситуации привлечен к процессу помощи при госпитализации больного.

— В случае машины «скорой» на аутсорсинге водитель будет работать на частную компанию, и он может не согласиться помогать медперсоналу, — считает эксперт. — Такие случаи уже бывали в регионах, где обкатывается пилотный проект.

Разиет Натхо также отметила, что машины «скорой» на аутсорсинге могут быть эффективны в больших городах.

— В регионах с трудной доступностью этот проект может быть неэффективен, — считает она. — Поэтому Минздраву нужно проработать этот вопрос с учетом региональных особенностей.

Председатель независимого профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.ру», фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков заявил «Известиям», что он считает передачу машин «скорой» на аутсорсинг не очень хорошей идеей.

— Скорая помощь, как и полиция, пожарные — это экстренная служба, — подчеркнул он.

В то же время главный врач крупнейшей частной скорой помощи в России, гендиректор компании CORIS Лев Авербах отметил в разговоре с «Известиями», что эта идея хорошая, как и любая идея передачи чего-либо бизнесу на аутсорсинг.

— Наверняка бизнес будет более эффективен в этом вопросе, — уверен он. — Сейчас подорожали и машины, и их обслуживание, и страховка. Поэтому в некоторых регионах таких частников просто не будет из-за дороговизны этого бизнеса. Поскольку нужно же взять кредит на машины, машин нужно много (по нормативу — одна машина из расчета на 14 тыс. человек населения), их нужно обслуживать и платить кредиты. Поэтому всё будет зависеть от предложенных государством тарифов. При хороших тарифах люди за это возьмутся. В Петербурге, например, с этим вопросом всё хорошо.

Напомним, что президент России поручил Минздраву совместно с руководством нескольких регионов и Минэкономразвития к лету проанализировать опыт передачи частным организациям на договорной основе функций по предоставлению транспортных услуг при оказании скорой и неотложной медицинской помощи.

Первый этап реализации проекта стартовал в 2012 году в Пермском крае, Кировской области и Башкирии. В 2013 году проект по передаче «скорых» на аутсорсинг был признан успешным и запущен в ряде пилотных регионов — в Астраханской, Белгородской, Воронежской, Ульяновской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Томской, Тамбовской и Нижегородской областях, а также в Карелии, Мордовии и Чувашии.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.