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К 2030 году Россию ждет эпидемия ожирения
Заместитель директора Института питания РАМН Александр Батурин сообщил журналистам, что ситуация с динамикой роста уровня тучных граждан стремительно приближается к критическому порогу, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на MedikForum.ru.
«Сложившаяся ситуация приведет к появлению эпидемии ожирения уже к 2030 году», - уверен Александр Батурин.
Эксперт сообщил, что Россия к настоящему времени уже находится в списке стран-лидеров по количеству людей, имеющих избыточную массу тела, а в дальнейшем проблема будет лишь усугубляться.
По словам Александра Батурина, в России значительно выросли показатели ожирения среди детей и женщин. Так, в частности, 20% детей и 24% женщин в РФ имеют избыточную массу тела, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 16%, передает MedikForum.ru.
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