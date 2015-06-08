К 2030 году Россию ждет эпидемия ожирения

Заместитель директора Института питания РАМН Александр Батурин сообщил журналистам, что ситуация с динамикой роста уровня тучных граждан стремительно приближается к критическому порогу, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на MedikForum.ru.

«Сложившаяся ситуация приведет к появлению эпидемии ожирения уже к 2030 году», - уверен Александр Батурин.

Эксперт сообщил, что Россия к настоящему времени уже находится в списке стран-лидеров по количеству людей, имеющих избыточную массу тела, а в дальнейшем проблема будет лишь усугубляться.

По словам Александра Батурина, в России значительно выросли показатели ожирения среди детей и женщин. Так, в частности, 20% детей и 24% женщин в РФ имеют избыточную массу тела, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 16%, передает MedikForum.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.