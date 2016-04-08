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Власти хотят предложить российским женщинам четверть миллиона за отказ от аборта

08 Апреля 2016, 11:48 | В России

Депутат от ЛДПР Александр Шерин предложил платить по 250 тыс. руб. женщинам, которые отказались делать аборт. Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение в Госдуму, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.

Механизм действия состоит в следующем: если беременная женщина, вставшая на учет в женской консультации, решит сделать аборт, однако в итоге откажется от прерывания беременности, она сможет получить единовременную выплату в 250 тыс. руб. Однако женщина сможет получить эти деньги только в том случае, если родит живого ребенка и откажется от него в роддоме.

Как сообщает РБК, для получения выплат женщине необходимо предоставить ряд документов: паспорт, справку из женской консультации о сроке беременности, дате постановки на учет и предполагаемом сроке родов и соответствующий специальный документ, подтверждающий факт отказа от аборта и подписанный главрачом медучреждения.

В пояснительной записке отмечается, что число женщин, которые могут получить выплату по этому законопроекту, не превышает 150–200 тыс. человек в год, таким образом дополнительные расходы бюджета не превысят более 50 млрд руб. ежегодно. Отзыв правительства данный документ пока не получил.

В пояснительной записке со ссылкой на данные статистики депутат отмечает, что от 40 до 60% женщин фертильного возраста в России «когда- либо делали аборт», традиционно выше этот показатель среди женщин до 24 лет, и в последние годы он не опускается ниже 50%. При этом он отметил, что только в 3–5% случаев аборт приходится делать по медицинским показателям, а в абсолютном большинстве случаев инициатива исходит от самих женщин. Ссылаясь на данные Росстата, депутат отмечает, что в 2015 году в стране было сделано 1,6 млн абортов.

По мнению депутата, его законопроект «устанавливает особый механизм поддержки рождаемости в ситуации, когда беременная женщина желает отказаться от рождения ребенка и его воспитания». Парламентарий полагает, что в такой ситуации — отказ от аборта и передача ребенка на воспитание государству — женщина вправе претендовать на дополнительную поддержку со стороны государства.

Депутат полагает, что благодаря этому механизму государство поддержит рождаемость и даст возможность ребенку, «обреченному на смерть», появиться на свет. Шерин подчеркивает, что при этом нецелесообразно требовать от женщин каких-либо отчетов о расходовании средств.

В мае 2015 года Елена Мизулина внесла законопроект, который выводит аборты из системы ОМС. Однако инициатива получила отрицательные отзывы правительства.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: РБК
Теги: дети  здравоохранение  госдума  аборт  депутаты  ОМС 



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Комментарии

  • Псевдоним12:04, 08.04.2016#

    И представте новый вид аферисток, они же будут беременеть раз в 2 года, становится на учет, потом типа решила аборт сделать, отказалась, родила, ребенка в дет дом, а сама пошла и получила 250тыс! Бредовый законопроект. . .

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј12:29, 09.04.2016#

    мужик? сам беременеть, и рожать 2 раза в год не пробовал?! чтобы было меньше абортов, нужно по 250 тысяч матерям выделять ежегодно.

  • Псевдоним12:09, 08.04.2016#

    А не пробовали жизнь улучшить, чтобы женщинам не набо было аборты делать?

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј12:29, 09.04.2016#

    вот это верно!

  • Псевдоним12:14, 08.04.2016#

    Конечно бредовый!!!! Вы что, хотите дет. дома переполнить????!!! Это же хороший заработок для алкоголичек. . . . Как вообще такое могло в голову придти?!

  • Псевдоним12:18, 08.04.2016#

    iu

  • Псевдоним12:26, 08.04.2016#

    Офигеееть! Как могла в голову прйити такая мысль разумному человеку? Вместо того, чтобы сокращать количество брошенных детей и пополнять бюджет за счет алиментов мамаш, которые своих детей бросают, наоброт инициативу выдвигают "оставляйте детей, мы вам деньги дадим" . Когда мы жить стали хорошо?

  • Псевдоним12:31, 08.04.2016#

    Какой бред. .

  • РџС‘С‚СЂ12:26, 09.04.2016#

    Наплодим проституток и преступников. Бред собачий.

  • Отец ребенка13:09, 09.04.2016#

    Ну ни кроды ли? Платить тварям, которые ни чего не сделали в этой жизни. . . А когда матери в декретах ни чего не получают и сидят с детьми и растят их, это мелочи. . . Давайте платить безмозглым шалавам и им подобным! крассавцы!!!

  • Большой брат18:21, 09.04.2016#

    Ноги не надо раздвигать перед кем попало!!!!! А им ещё и деньги за это платить?! Браво!!!!!

  • Не толерантный23:01, 09.04.2016#

    Походу эту идеи выдвинули тупые шлюхи желающие быстро подзаработать.

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