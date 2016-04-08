Власти хотят предложить российским женщинам четверть миллиона за отказ от аборта

Депутат от ЛДПР Александр Шерин предложил платить по 250 тыс. руб. женщинам, которые отказались делать аборт. Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение в Госдуму, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.



Механизм действия состоит в следующем: если беременная женщина, вставшая на учет в женской консультации, решит сделать аборт, однако в итоге откажется от прерывания беременности, она сможет получить единовременную выплату в 250 тыс. руб. Однако женщина сможет получить эти деньги только в том случае, если родит живого ребенка и откажется от него в роддоме.



Как сообщает РБК, для получения выплат женщине необходимо предоставить ряд документов: паспорт, справку из женской консультации о сроке беременности, дате постановки на учет и предполагаемом сроке родов и соответствующий специальный документ, подтверждающий факт отказа от аборта и подписанный главрачом медучреждения.



В пояснительной записке отмечается, что число женщин, которые могут получить выплату по этому законопроекту, не превышает 150–200 тыс. человек в год, таким образом дополнительные расходы бюджета не превысят более 50 млрд руб. ежегодно. Отзыв правительства данный документ пока не получил.



В пояснительной записке со ссылкой на данные статистики депутат отмечает, что от 40 до 60% женщин фертильного возраста в России «когда- либо делали аборт», традиционно выше этот показатель среди женщин до 24 лет, и в последние годы он не опускается ниже 50%. При этом он отметил, что только в 3–5% случаев аборт приходится делать по медицинским показателям, а в абсолютном большинстве случаев инициатива исходит от самих женщин. Ссылаясь на данные Росстата, депутат отмечает, что в 2015 году в стране было сделано 1,6 млн абортов.



По мнению депутата, его законопроект «устанавливает особый механизм поддержки рождаемости в ситуации, когда беременная женщина желает отказаться от рождения ребенка и его воспитания». Парламентарий полагает, что в такой ситуации — отказ от аборта и передача ребенка на воспитание государству — женщина вправе претендовать на дополнительную поддержку со стороны государства.



Депутат полагает, что благодаря этому механизму государство поддержит рождаемость и даст возможность ребенку, «обреченному на смерть», появиться на свет. Шерин подчеркивает, что при этом нецелесообразно требовать от женщин каких-либо отчетов о расходовании средств.



В мае 2015 года Елена Мизулина внесла законопроект, который выводит аборты из системы ОМС. Однако инициатива получила отрицательные отзывы правительства.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.