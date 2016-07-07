Медсестры и нянечки массово уходят из больниц

Росстат опубликовал итоги статистического наблюдения в сфере оплаты труда работников социальной сферы и науки за I квартал 2016 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Известия» сравнили этот документ с аналогичным отчетом за I квартал 2015 года и выяснили, что в России за год сократилось количество научных сотрудников (на 2 тыс.), социальных работников (на 10 тыс.) и педагогов дополнительного образования (на 1,6 тыс.).

Но самое заметное сокращение кадров произошло в сфере медицины. Так, количество среднего медицинского персонала (фельдшеры, медсестры) уменьшилось на 16 тыс. (1,2%), а младшего (санитарки, нянечки) — на 50 тыс. (8%). Эксперты отмечают, что основная причина — низкая заработная плата и высокая нагрузка. Такая тенденция приведет к понижению качества медицинской помощи и дальнейшей коммерциализации системы здравоохранения.

Исполнительный директор общественной организации «Ассоциация медицинских сестер России» Ольга Фролова рассказала, что два месяца назад уволилась из онкологического диспансера, в котором проработала 20 лет и последние 10 лет занимала должность главной медсестры.

— Основная проблема медперсонала — это низкие зарплаты. Я поняла, что больше не могу, и ушла, — объяснила Ольга Фролова. Она отметила, что в соответствии с майскими указами президента 2012 года зарплата медработников должна поэтапно повышаться. Но чтобы доходы медсестры сравнялись со средней оплатой труда по региону, ей нужно работать на полторы или даже на две ставки.

— Зарплата увеличилась за счет увеличения нагрузки. Лечебным учреждениям невыгодно нанимать новых сотрудников, да никто и не идет, — пояснила Фролова.

Сокращение санитарок в больницах произошло по тем же причинам — из экономии. Младший медперсонал должен получать около 16 тыс. рублей в месяц, поэтому больницы переводят таких сотрудников в хозяйственный отдел, где оклад ниже, или просто увольняют и заключают договор с клининговой компанией.

— Санитарочка причастна к пациенту, она протирает тумбочку, меняет постельное белье, поправляет подушку, может повернуть, помочь в плане гигиены. А уборщик только моет пол, — объясняет Ольга Фролова.

С сокращением санитарок их обязанности легли на плечи родственников пациентов. В должностные обязанности медсестер уход за больным не входит, но они его оказывают по возможности.

— Работа санитарок и нянечек очень важна, без них пациент окажется брошенным, — говорит директор ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней имени Гельмгольца» Владимир Нероев.

А роль медсестры, по его словам, невозможно переоценить — без нее врач просто не сможет работать. Медсестра для больного так же важна и необходима, как и врач.

— Сокращение среднего медперсонала приведет к тому, что однажды некому будет делать уколы, проводить предварительную диагностику, ассистировать хирургам за операционными столами, — считает Нероев.

Он отметил, что с сокращением среднего медперсонала возрастает нагрузка врачей, а это ведет к снижению доступности и качества медицинской помощи.

— Даже если врач — профессор, доктор наук, без медсестры он не может работать. Если у операционной сестры случился форс-мажор, она не пришла и ее некем заменить, то просто отменяется операционный день. А пациент ждет на больничной койке, — сказала Ольга Фролова.

Эксперты сходятся во мнении, что к уменьшению количества среднего и младшего медперсонала привели сокращение медучреждений в результате оптимизации системы здравоохранения, низкая зарплата и высокая нагрузка на медсестер и нянечек.

— Есть регионы, например Москва, где оплата труда медперсонала немного выросла. Но в целом по стране такие работники получают очень мало. При этом на рынке медико-социальный уход стоит крайне дорого. Доходы коммерческих сиделок даже сравнивать неудобно с зарплатой сотрудников государственных медучреждений. Различия иногда достигают тысячекратного размера, — отмечает профессор кафедры труда и социальной политики МИГСУ РАНХиГС Любовь Храпылина.

По ее мнению, сокращение количества медсестер и санитарок приводит к деквалификации медперсонала и всё большей коммерциализации здравоохранения.

— У нас могут быть отличные хирурги, но их труд мало что значит без хорошей медсестры и сиделки. И когда таких сотрудников мало, да еще они и непрофессиональны, это резко снижает перспективы для выздоровления пациента, — сказала Храпылина.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.