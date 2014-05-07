Работающие курильщики попытались отстоять право травить некурящих коллег

Большинство россиян не одобряют инициативу профсоюзов, которые предложили внести поправки в антитабачное законодательство, чтобы облегчить жизнь курильщиков, выяснил Исследовательский центр портала Superjob. Идея заключается в том, чтобы дать право работникам самим выбирать, разрешать ли курение в их офисе.

Почти половина опрошенных (47 %) высказались против этой инициативы: они заявили, что закон должен быть единым для всех. Еще 40 % одобряют курение на рабочем месте, оставшиеся 13 % затруднились ответить.

При этом мужчины больше настаивали на неизменности антитабачного закона, чем женщины. Больше половины молодых людей согласны скорректировать закон и дать работникам возможность курить на производстве, однако люди старше 45 лет эту идею в большинстве своем не одобрили.

Выяснилось также, что треть некурящих готовы терпеть никотиновый дым, если коллектив проголосует за курение на рабочем месте. Среди курильщиков лишь четверть готова отказаться от вредной привычки в течение рабочего дня.

И курящие, и некурящие согласились только в одном: одними запретами проблему не решить, нужно предпринимать и другие действия — например, выделять для курения на работе специальные помещения, которые никак не навредят здоровью некурящих коллег, сообщает medportal.ru.

Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» частично вступил в силу в июне 2013 года. Ряд мер по борьбе с курением действует с января 2014 года, а в июне этого года закон полностью вступит в силу.

К слову, намедни на станции метро "Спортивная" в Москве были задержаны за нарушение того самого законодательства братья Торсуевы, исполнители главных ролей в знаменитом фильме "Приключения Электроника". Братья устроили перекур у входа в метро, за что были задержаны и доставлены в отделение полиции для составления протокола.

ZRPRESS.RU, Владивосток.