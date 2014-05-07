www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Работающие курильщики попытались отстоять право травить некурящих коллег

07 Мая 2014, 12:54 | В России

Большинство россиян не одобряют инициативу профсоюзов, которые предложили внести поправки в антитабачное законодательство, чтобы облегчить жизнь курильщиков, выяснил Исследовательский центр портала Superjob. Идея заключается в том, чтобы дать право работникам самим выбирать, разрешать ли курение в их офисе.

Почти половина опрошенных (47 %) высказались против этой инициативы: они заявили, что закон должен быть единым для всех. Еще 40 % одобряют курение на рабочем месте, оставшиеся 13 % затруднились ответить.

При этом мужчины больше настаивали на неизменности антитабачного закона, чем женщины. Больше половины молодых людей согласны скорректировать закон и дать работникам возможность курить на производстве, однако люди старше 45 лет эту идею в большинстве своем не одобрили.

Выяснилось также, что треть некурящих готовы терпеть никотиновый дым, если коллектив проголосует за курение на рабочем месте. Среди курильщиков лишь четверть готова отказаться от вредной привычки в течение рабочего дня.

И курящие, и некурящие согласились только в одном: одними запретами проблему не решить, нужно предпринимать и другие действия — например, выделять для курения на работе специальные помещения, которые никак не навредят здоровью некурящих коллег, сообщает medportal.ru.

Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» частично вступил в силу в июне 2013 года. Ряд мер по борьбе с курением действует с января 2014 года, а в июне этого года закон полностью вступит в силу.

К слову, намедни на станции метро "Спортивная" в Москве были задержаны за нарушение того самого законодательства братья Торсуевы, исполнители главных ролей в знаменитом фильме "Приключения Электроника". Братья устроили перекур у входа в метро, за что были задержаны и доставлены в отделение полиции для составления протокола.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: исследование  закон  профсоюзы  курение 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru