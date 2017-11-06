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Максимальное декретное пособие в 2018 году увеличится до 282 тысяч рублей

06 Ноября 2017, 16:49 | В России

Об этом заявили в Федеральном фонде социального страхования

Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2018 году увеличится на 16 тыс. руб. и составит 282 тыс. руб., сообщили в Федеральном фонде социального страхования (ФСС), пишет деловая газета «Золотой Рог».

«Максимальный размер в 2018 году изменится, поскольку будет учитываться база для начисления страховых взносов на 2017 год. За 140 дней пособие по беременности и родам будет составлять 282 493,40 руб.»,— пояснили ТАСС в пресс-службе фонда.

Напомним, недавно парламентарии решили доработать законопроект 2003 года «О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин». В документе прописаны меры, которые, по мнению его авторов, должны устранить проявления гендерного неравенства. Согласно документу, в госорганах может появиться отдельная квота на женщин в руководстве, а у мужчин — право на декретный отпуск.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: отпуск  неравенство  фсс  роды  беременность  декрет  квота  госдума  пособие  зачатие  здоровье 



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