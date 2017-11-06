В России нашли новый способ лечения сахарного диабета

Минздрав: больные диабетом смогут отказаться от инсулиновых уколов

В ближайшие годы российские пациенты смогут ознакомиться с клеточными технологиями лечения сахарного диабета, которые позволят отказаться от инсулиновых уколов, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, пишет деловая газета «Золотой Рог».

"Клеточные технологии лечения сахарного диабета. Мы можем фактически заменить клетки поджелудочной железы, продуцирующие инсулин. Они встраиваются в матрикс железы и начинают сами продуцировать гормон", - отметила Скворцова в интервью "Известиям".

Пока нельзя с уверенностью сказать, что этот способ позволит диабетикам навсегда забыть об уколах. "Хотелось бы, чтобы это (введение нового препарата - прим. ред.) было разово. Но здесь еще предстоит поработать. Пока трудно понять в эксперименте, как долго такие клетки проработают. Возможно, это будет курс", - пояснила министр.

"Мы уже получили хрящ из стволовых клеток человека, который может быть использован для восстановления внутрисуставной поверхности. И аналог кожи человека, он незаменим при лечении ожогов", - заявила Скворцова.

В России завершают доклинические испытания стволовых клеток, которые выстраиваются вокруг очага в пораженном полушарии мозга и за несколько дней пропитывают пораженную часть. "Это приводит к ускоренному восстановлению при инсульте, посттравматической кисте или другой патологии", - отметила Скворцова.