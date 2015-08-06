В реабилитационном центре для детей с ДЦП "Сделай шаг" есть тренажер Гросса

В реабилитационном центре для детей с церебральным параличом «Сделай шаг» в Домодедово (Московская область) установлен тренажер Гросса. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:

Под потолком натянут трос, по тросу скользит блок, к блоку на резинках цепляется что-то вроде люльки из ремней, как у парашютиста. В эту люльку можно подвесить ребенка с церебральным параличом. В этой люльке неходячий может ходить, едва касаясь ногами пола, или ползать, едва касаясь пола руками и коленями, приседать, отжиматься, вставать, садиться – тренироваться, одним словом, двигаться, накачивать мышцы и приобретать моторные навыки, которых нет у детей с ДЦП. Беда только в том, что тренирует больного ребенка не тренажер, а человек при помощи тренажера. Физическому терапевту тренажер Гросса мог бы быть в помощь, но без специалиста тренажер – это просто развлечение, не полезнее качелей. И лучше иметь специалиста без тренажера, чем тренажер без специалиста.

Юхан ГРОСС не называет себя ни врачом, ни реабилитологом. Он называет себя физкультурником. Он действительно спортсмен. В молодости был чемпионом Эстонии по фигурному катанию. Тренажер свой придумал для реабилитации спортсменов после травм. Только потом стал применять для реабилитации детей с церебральным параличом.

Он говорит, что образования врача и физкультурника сходны: анатомия, физиология, даже фармакология… Только врачи еще изучают множество клинических дисциплин, а физкультурники не изучают ничего этого. Зато физкультурники подробно изучают биомеханику, которой в медицинских институтах почти не уделяют внимания.

Юхан Гросс говорит это, усаживая в свою люльку нашу Дану (которая вообще-то не ходит, почти не сидит и выговаривает не больше десятка слов). Пристегивает Дану ремнями парашютиста и регулирует посредством резинок ту позицию, в которой Дана будет стоять на полу или висеть над полом.

Дальше начинается занятие, очень похожее на те, что проводили у нас в центре «Сделай шаг» физические терапевты Екатерина КЛОЧКОВА и Илона АБСАНДЗЕ. Поддерживаемая резинками, Дана встает, а Юхан следит за тем, чтобы движения ее были правильными: не подворачивались бы пальцы на ногах, не запрокидывалась бы голова… Дана пытается идти, а Юхан следит, чтобы шаги ее были правильными: чтобы не беспорядочно скребла ногами по полу, а переносила вес с одной ноги на другую и шагала.

На мой сторонний взгляд, занятие Юхана Гросса от занятий Екатерины Клочковой отличается в основном тем, что Клочкова поддерживает ребенка силою своих мышц, а Гросс доверяет поддержку тренажеру. Было бы крайне интересно узнать, что скажет Клочкова, глядя на занятия Гросса, и что Гросс ответит.

Но Клочковой здесь нет. Когда она была здесь, то не было Гросса. Теперь он приехал, занимается с Даной и говорит, что врачи не уделяют достаточного внимания биомеханике и тренировке мышц, а если бы уделяли, то многие дети добивались бы серьезных успехов. К отсутствующим здесь врачам он обращается – не поймешь – то ли с упреком, то ли с тщетною просьбой. Но здесь нет никаких врачей.

И это главная проблема центра «Сделай шаг» в Домодедово и почти всех реабилитационных центров для детей с ДЦП в России. Даже если найдется в центре хороший специалист, он работает один, без медицинских обследований, без фармакологической поддержки, без помощи коллег, без обсуждения, без консультаций, без того, чтобы реабилитационная программа каждого ребенка вырабатывалась на стыке разных знаний и навыков, которыми обладают люди, работающие вместе, командой.

Впрочем, Дана счастлива. Она идет в тренажере Гросса, едва касаясь ногами пола. Она качается, едва касаясь пола руками. Она пытается встать в позу цапли – на одной ноге, поджимая другую ногу. И счастливо старается выкрикнуть слово «цапля».

Валерий ПАНЮШКИН,

руководитель проекта «Русфонд.ДЦП». Газета «Золотой Рог», Владивосток.