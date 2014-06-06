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В российских саунах разрешат только мыться
Роспотребнадзор утвердил новые санитарно-эпидемиологические требования к режиму работы общественных бань и саун.
Отныне бани и сауны запрещено открывать в многоквартирных жилых домах, включая подвальные и цокольные помещения. Они теперь могут находиться только в отдельно стоящих зданиях. Микробам, грибкам и инфекциям тоже решено объявить бой, пишет «РГ».
Новые санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы общественных бань и саун утвердил Роспотребнадзор. Они вступили в силу со 2 июня.
В помещениях должны поддерживаться строгие параметры микроклимата: в раздевалке температура воздуха 25-28 градусов, в мыльной - не ниже 25 градусов. А уборка в банях должна производиться в течение всего рабочего дня. Причем раз в неделю - генеральная и с дезинфекцией.
Не реже раза в год будет чиститься и дезинфицироваться система вентиляции. В раздевалках и мыльных для сбора использованного белья и банных принадлежностей должны устанавливаться емкости с крышками.
При этом санитарные врачи не возражают, если при банях появятся не только салоны красоты для маникюра и педикюра, массажа, парикмахерских и косметических услуг, но и прачечные, бары, кафе, рестораны, магазины. И даже бассейны - при условии соблюдения требований санитарного законодательства.
Новые правила обязывают владельцев бань и саун поменять мебель - мягким диванам и креслам там не место. Отделочные материалы, ванны, тазы также должны быть выполнены из материалов, устойчивых к коррозии и обработке дезинфицирующими составами. Количество тазов тоже подсчитано. На одно место в мыльной должно быть два таза - для ног и для тела. Тазы для мытья ног обязательно должны иметь маркировку "Для ног". Установлены нормы по кранам с водой и душевыми со смесителями из расчета один кран и одна душевая не более чем на 8 человек.
А банщики и другие работники помывочных должны не только не реже раз в два года обследоваться и иметь личные медицинские книжки со сведениями перенесенных инфекционных заболеваниях, но и проходить профаттестацию. Как говорят участники отрасли, большинство из этих норм и сейчас соблюдается. Но с регистрацией ведомственного приказа в минюсте обрели статус обязательного исполнения и контроля. Отраслевики отмечают: нововведения приведут к тому, что владельцам множества "пикантных" саун, которые сейчас работают в подвальных помещениях жилых домов, придется поменять прописку или название.
Кстати, новые бани должны теперь проектироваться, строиться или реконструироваться по гигиеническому принципу поточности - это когда гости передвигаются в строгой последовательности - гардероб, раздевальная, мыльная, парильная. Санузлы размещаются при раздевальных.
К баням в старых зданиях у проверяющих претензий в этом плане не будет - их разрешили эксплуатировать в соответствии с проектом, по которому они и были построены.
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