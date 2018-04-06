Российская бюджетная медицина стремительно деградирует

Недовольных медпомощью стало больше почти на четверть - основной массив жалоб в Росздравнадзор касается качества услуг в поликлиниках и больницах

Россияне стали чаще жаловаться на низкое качество и недоступность медицинских услуг, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В 2017 году в Росздравнадзор поступило на 22% больше обращений, чем годом ранее. При проверках по жалобам специалисты службы нашли нарушения почти в половине медицинских организаций. Чтобы изменить ситуацию, нужно увеличить госрасходы на здравоохранение в соответствии с поручением президента, считают эксперты.

В 2017 году в Росздравнадзор поступило 24 тыс. жалоб. Это на 22% больше, чем в 2016-м. Такие данные приводятся в годовом докладе Росздравнадзора, с документом ознакомились «Известия».

Основной пласт обращений касался низкого качества медицинской помощи — 16,2 тыс. Это на 3 тыс. больше, чем в 2016-м.

В итоге специалисты службы проверили деятельность 7,7 тыс. государственных и частных медицинских организаций. Почти в половине из них (42,2%) было выявлено в общей сложности 4,6 тыс. нарушений. Чаще всего это низкие доступность и качество медпомощи — 2,2 тыс. случаев (на 10% больше, чем в 2016-м).

Также специалисты Росздравнадзора зафиксировали 1,2 тыс. случаев медицинского вмешательства без согласия пациента и 479 случаев отказа в медпомощи.

Большинство обращений граждан поступает на сайт службы, рассказал «Известиям» председатель общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Ян Власов. Он пояснил, что проверки проводятся после анализа жалоб, и часть из них оказывается необоснованной. Нередко на одну клинику приходится сразу несколько сотен обращений.

— Проводя проверку, Росздравнадзор работает с документами, основываясь на стандартах и порядках оказания медицинской помощи. Проверяется история болезни пациента, при необходимости специалисты с ним связываются, — рассказал Ян Власов.

Доступность медицинской помощи пациент прежде всего оценивает по тому, как долго пришлось ждать приема врача, быстро ли приехала «скорая», в какие сроки провели плановую операцию, пояснила руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова.

— Отношение к пациенту — единственное, что напрямую зависит от врача. А такие проблемы, как недостаток участковых и узких специалистов, сокращение количества больниц, нехватка лекарств, — системные проблемы организации и финансирования медицинской помощи. За это несут персональную ответственность работники здравоохранения всех уровней, — пояснила она.

По словам эксперта, в среднем госрасходы на медицину в РФ составляют примерно 3,5% ВВП. В странах Евросоюза, близких к России по экономическому развитию (Венгрия, Польша, Чехия), на здравоохранение тратится около 5% ВВП.

Задачу повышения доступности и качества медицинской помощи поставил президент Владимир Путин. В послании Федеральному собранию он заявил, что в 2019–2024 годах финансирование здравоохранения должно превысить 4% ВВП, «но стремиться нужно, безусловно, к 5%». В абсолютном выражении это будет означать, что общие объемы расходов на здравоохранение должны увеличиться вдвое.

Уровень финансирования сферы здравоохранения в реальном выражении не повышался около трех лет подряд, отметил директор центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин. Зарплаты врачей все это время росли во исполнение майских указов президента, но внимание к другим направлениям ослабло.

Эксперт полагает, что наиболее приоритетное направление для дополнительных вложений – участковая служба. Сейчас на одного участкового терапевта приходится порядка 2,5 тыс. прикрепленных граждан, в то время как Минздрав рекомендует 1,7 тыс.

В 2017 году опрос ВЦИОМ показал, что лишь 9% россиян положительно оценивают состояние здравоохранения. Основными проблемами граждане считают непрофессионализм врачей (37%) и их нехватку (37%), дорогие лекарства (35%), недостаточную оснащенность медучреждений современным оборудованием (31%).

В Минздраве не смогли оперативно ответить на запрос "Известий". Ранее в ведомстве сообщали, что в 2017 году более 30% горожан и около 40% жителей села отметили улучшение ситуации с доступностью врачей-специалистов.