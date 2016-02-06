Вирус Зика России не страшен

Индия объявила о тестировании сразу двух вакцин против лихорадки Зика, признанной Всемирной организацией здравоохранения угрозой мирового масштаба. Как сообщает издание The Times Of India, представители фармацевтической компании Bharat Biotech International Limited заявили о том, что совершили прорыв в борьбе с эпидемией данного заболевания, которое разразилось в странах Южной Америки и нескольких странах Тихоокеанского региона.

В настоящее время препараты проходят доклинические испытания, затем предстоит тестирование на животных. Компания запросила у правительства Индии финансовую поддержку на дальнейшую разработку вакцин.

Эпидемия лихорадки Зика началась в апреле 2015 г. в Бразилии и других странах Южной Америки. Случаи заболевания были зафиксированы в США и Европе. С 1 февраля 2016 г. ВОЗ признала эту болезнь способной оказывать серьезное влияние на здоровье населения - Зика может быстро распространяться и привести к чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на мировом уровне.

В конце января нынешнего года Роспотребнадзор принял специальные меры контроля в аэропортах для предотвращения проникновения вируса в РФ. По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, нашей стране эпидемия не грозит. Однако во избежание риска на контроль будут взяты рейсы из 27 стран, в которые не рекомендовано ездить беременным россиянкам. К ним, в частности, относятся Мальдивы, Таиланд и Мексика.

В течение ближайшего месяца российские ученые планируют запатентовать первый метод быстрой диагностики лихорадки Зика. Ведется разработка вакцины. Заведующий отделением НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Александр Бутенко в интервью "Утру" заверил, что для России, в целом, опасности нет.

"Обычно могут заболеть люди, которые выезжали на какой-то период в страны, подверженные эпидемиям, - отметил специалист в беседе с корреспондентом "Утра". - Если тяжесть достаточно серьезная, тогда необходима госпитализация. Таких случаев много, и сейчас мы работаем в лаборатории по диагностике специфических случаев завозных заболевания, на базе 1-й инфекционной больницы. Туда поступают все, кто приезжает и госпитализируется из тропических стран. Очень много таких случаев, как лихорадки Денге, Чукунгунья, москитная лихорадка, лихорадка Западного Нила. Сейчас мы приступили к созданию диагностики, необходимой для выявления Зики. Но могу сказать, что на территории России нет климатических условий для ее распространения. Комары определенного вида, которые являются переносчиками вируса, у нас не водятся".

Гораздо более серьезной проблемой, по мнению эксперта, являются привычные для РФ вирусы гриппа. И на сегодня, по словам специалиста, нет эффективнее метода чем использование профилактических прививок и вакцинация.

"Конечно, необходимо создавать вакцины", - считает Бутенко. - И широко ее использовать для профилактики болезни. Да, против свиного гриппа вакцины пока нет. Но зато есть против других типов гриппа, и при применении профилактических мер риск заболевания снижается. Надо прививаться за два - три месяца до возможного развития, которое приходится, как правило, на зимние месяцы. Но поскольку постоянно доминирующие типы вирусов заменяют друг друга (а вакцина должна быть специфичной), то, возможно, необходимо разрабатывать универсальную вакцину против всех типов гриппа".

В октябре 2015 г. японская фармацевтическая компания сообщила о намерении выпустить принципиально новое лекарство от гриппа, помогающее вылечиться от данного заболевания всего за одни сутки. Медики разработали инновационный препарат, который блокирует доступ питательных веществ, которые должны способствовать размножению вируса внутри организма. Лекарство может появиться уже в 2018 году.

Отметим, во время эпидемии свиного гриппа в 2009 г. разразился серьезный скандал. Сразу несколько известных европейских ученых поставили под сомнение эффективность препаратов "Тамифлю" и "Реленза", рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. По различным данным, фармацевты заработали на эпидемии до €7 млрд - такую суму правительства разных стран выделили на закупку препаратов. Только в России продажи "Тамифлю" выросли тогда в десять раз. При этом нигде в мире смертность от свиного гриппа не превысила смертности от гриппа сезонного.

Говоря о других опасных вирусах, Бутенко признал, что существует проблема с их своевременным фиксированием и предотвращением. В то же время, если медицина не будет останавливаться в своих опытах по разработке вакцин, то в будущее можно смотреть с оптимизмом, считает эксперт.

"Новые вирусы появляются без конца, и они не такие уж и новые, - отметил он. - Например, в Китае несколько лет назад открыли новый вирус, который вызывает тяжелое заболевание с геморрагическим синдромом. С тромбоцитопенией, кровоизлияниями, летальностью и так далее. Потом он был зафиксирован в Южной Корее и в Японии - оказалось, что передается через клещей. Но это не значит, что появился новый вирус, просто его раньше не удавалось обнаружить в этом регионе. Как только исследования пошли в этом направлении, нашли инфекцию. Конечно же, очень важно затормозить развитие эпидемий. И есть удачные примеры в мире - такие, как полная ликвидация оспы с помощью вакцинации. Опаснейшее заболевание! Вспомним ликвидацию в развитых странах полиомиелита, резкое снижение заболеваемости желтой лихорадки в Южной Африке и Южной Америке. Там создана прекрасная вакцина: если человек привит, то он уже на заразится. И все, кто выезжает в эти страны, обязательно прививаются".

При этом Бутенко посетовал, что зачастую масштабы эпидемии можно недооценить. Это, по словам специалиста, чаще всего происходит в неразвитых странах.

"Местное население прививается, если у страны хватает денег. Если же денег нет, население не защищено и непривитые люди начинают болеть. Когда больных мало, то для страны это неактуально, - отметил Бутенко. - Это нерентабельно, поэтому речь о создании вакцин местными медиками не идет".