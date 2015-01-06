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Здоровье
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После новогодних праздников в аптеках могут исчезнуть многие лекарства

06 Января 2015, 18:28 | В России

Правительство РФ утвердило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2015 год. Утвержден также минимальный ассортимент лекарственных препаратов, который обязаны обеспечивать аптеки и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на фармацевтическую деятельность.

Как пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Утро.Ru», оба перечня вступают в силу с 1 марта 2015 года; до этого действует перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2012 год.

Президент Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев уже заявил, что от введения обновленного перечня пострадают и бизнес, и больные.

В интервью "Русской службе новостей" Дмитриев пояснил, что после обнародования документа на все препараты, которые окажутся в нем, необходимо регистрировать цены. Эта процедура занимает минимум 45 дней, и есть риск, что в течение этого срока препарат может исчезнуть с рынка.

Ранее эксперты Фонда независимого мониторинга "Здоровье" выражали обеспокоенность тем, что самые дешевые лекарства российского производства могут подорожать в этом году или даже вовсе исчезнуть с прилавков.

"Сейчас производство препаратов нижнего ценового сегмента, то есть стоимостью до 100-150 рублей, находится на грани рентабельности. Из-за колебаний курса валют и в условиях жестко зафиксированных предельных отпускных цен производителя существует риск прекращения выпуска таких лекарств", - рассказал в интервью "Российской газете" директор Фонда "Здоровье" Эдуард Гаврилов.

Чтобы сохранить эти препараты на рынке и не допустить роста цен, необходимо увеличение господдержки. "Может быть, здесь нужно так называемое "ручное управление", - уточнил Гаврилов.

При этом эксперты фонда полагают, что сбоя с поставками препаратов из перечня жизненно необходимых быть не должно. Это касается лекарств как отечественного, так и иностранного производства. "В целом ситуация должна быть стабильной. Прибыль, закладываемая в стоимость импортных препаратов столь высока, что производителям интересен российский рынок даже в условиях значительных колебаний курса валют. А российские производители полного цикла наименее подвержены влиянию курса валют из-за того, что субстанции для изготовления лекарственных препаратов производятся в России", - отметил Гаврилов.

По данным экспертов, доля отечественных препаратов в списке жизненно необходимых составляет 24%.

В субботу пресс-секретарь Минздрава Олег Салагай заявил, что ведомство в целом разделяет обеспокоенность руководителя фонда "Здоровье" по вопросу регулирования цен на лекарства. "Министерством разработан и внесен в правительство РФ комплекс мероприятий, направленных на предотвращение влияния негативных изменений в экономике на доступность лекарственных препаратов", - сообщил он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: лекарства  список лекарств  медицина  аптека 



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