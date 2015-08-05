Россиянам могут запретить пользоваться импортными презервативами

Ограничение закупок зарубежных презервативов может улучшить демографию. Об этом заявил помощник главы правительства РФ, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Как пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА «Новости».

Предложение Минпромторга по снижению государственных закупок медицинских изделий за рубежом, по его словам , не ставит под угрозу здоровье населения. В случае же с контрацептивами, наоборот, поможет дисциплинировать россиян и приведет их к разборчивости выборе полового партнера.

«Резинотехнические изделия никакого отношения к здоровью не имеют, это, может быть, окажет какую-то услугу нашему обществу в плане решения демографических проблем», - цитирует Онищенко РИА Новости.

Однако, предложение Минпромторга, добавил помощник главы правительства, может быть реализовано лишь после оценки всех параметров. Но, считает бывший главный санитарный врач, главным осложнением может стать изменение устоявшихся логистических схем.

Накануне стало известно о подготовке Минпромторгом проекта постановления, согласно которого закупка иностранных медизделий государственными и муниципальными больницами может быть ограничена. В запрещенный список вошли рентгеновские аппараты, протезы сердечных клапанов, дефибрилляторы, костыли, трости, ходунки, матрацы, бинты, тампоны, антисептики и дезинфицирующие препараты, марлевые маски и презервативы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.