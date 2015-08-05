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Россиянам могут запретить пользоваться импортными презервативами

05 Августа 2015, 14:33 | В России

Ограничение закупок зарубежных презервативов может улучшить демографию. Об этом заявил  помощник главы правительства РФ, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Как пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА «Новости».

Предложение Минпромторга по снижению государственных закупок медицинских изделий за рубежом, по его словам , не ставит под угрозу здоровье населения. В случае же с контрацептивами, наоборот, поможет дисциплинировать россиян и приведет их к разборчивости выборе полового партнера.

«Резинотехнические изделия никакого отношения к здоровью не имеют, это, может быть, окажет какую-то услугу нашему обществу в плане решения демографических проблем», - цитирует Онищенко РИА Новости.

Однако, предложение Минпромторга, добавил помощник главы правительства, может быть реализовано лишь после оценки всех параметров. Но, считает бывший главный санитарный врач, главным осложнением может стать изменение устоявшихся логистических схем.

Накануне стало известно о подготовке Минпромторгом проекта постановления, согласно которого закупка иностранных медизделий государственными и муниципальными больницами может быть ограничена. В запрещенный список вошли рентгеновские аппараты, протезы сердечных клапанов, дефибрилляторы, костыли, трости, ходунки, матрацы, бинты, тампоны, антисептики и дезинфицирующие препараты, марлевые маски и презервативы.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: контрацепция  Минпромторг  презервативы 



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Комментарии

  • лобок16:35, 05.08.2015#

    Будем свои штопать?

  • ValterSkott17:10, 05.08.2015#

    За этим перцем давно пора записывать. Такая нереальная смесь глупости просто не может не вызывать гомерический смех. Мне только одно не понятно: почему его из кресла главного сан. врача не в Кривое Зеркало" пересадили? Петросян испугался мощной конкуренции?

  • Инквизитор17:36, 05.08.2015#

    кто за этим дуриком записывает ?

  • babai08:16, 10.08.2015#

    Думал Геннадий Онищенко успокоится и пересмотрит свой рацион питания, после того как покинул свою должность, а он все жрет и жрет галлюциногенные грибы и по всей видимости останавливаться не собирается! Что бы повысить демографию, дорогой Вы наш озабоченный "врач", нужно сначала подумать как повысить благосостояние народа, что бы он не выживал, а жил, пусть не так богато, но спокойно. Тогда демография сама подскочит!!! Это же прописные истины, понятные даже не зрелому, возрастному с опытом человеку!

  • Псевдоним10:48, 10.08.2015#

    Онищенко: «Резинотехнические изделия никакого отношения к здоровью не имеют, это, может быть, окажет какую-то услугу нашему обществу в плане решения демографических проблем» Это если не считать так их мелочей, как увеличение числа абортов и усиление распространения гепатита-С и СПИДа. Но у кого друган-хулиган мягкий (у Онищенко), тому это не грозит.

  • Псевдоним10:48, 10.08.2015#

    Онищенко: «Резинотехнические изделия никакого отношения к здоровью не имеют, это, может быть, окажет какую-то услугу нашему обществу в плане решения демографических проблем» Это если не считать так их мелочей, как увеличение числа абортов и усиление распространения гепатита-С и СПИДа. Но у кого друган-хулиган мягкий (у Онищенко), тому это не грозит.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј08:39, 10.08.2015#

    Да им там во власти, всем пофигу. Все равно за бугор на лечение летают, а остальные 140 миллионов - это Быдло, а быдло обойдется без протезов, клапанов и прочих дефиблиряторов, связанная с этим потеря населения возместится отсутствием презервативов. Там наверху кроме Дэбилов кто то еще остался?

  • весёлый бабай08:42, 10.08.2015#

    Этому дурачку Онищенко напялить гандон на бестолковку, чтобы за версту узнавали.

  • Iliya17:19, 10.08.2015#

    Его и без гандона все за версту узнают, а вот если гандон на него напялить, боюсь будет с точностью наоборот, узнавать перестанут.

  • Iliya17:19, 10.08.2015#

    Его и без гандона все за версту узнают, а вот если гандон на него напялить, боюсь будет с точностью наоборот, узнавать перестанут.

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