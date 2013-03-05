Заболевания щитовидной железы и их лечение

Заболевания щитовидной железы являются самыми распространенными в мире. Они стоят в одном ряду с такими серьезными заболеваниями, как сахарный диабет и сердечно-сосудистые. Очень часто заболевания щитовидной железы до поры, до времени протекают бессимптомно.

В результате заболевание развивается настолько, что приходится делать резекцию щитовидной железы, а затем применять заместительный препарат тиреотом купить который можно в любом городе.

Располагается щитовидка спереди на поверхности шеи. Ее функция заключается в выработке гормонов – биологически активных веществ, играющих важную роль во всех происходящих в организме человека процессах. Гормоны вырабатывают и другие железы эндокринной системы. Надо сказать, что все они между собой тесно связаны и если хоть один из этих органов выйдет из строя, то в организме человека неизбежно происходят изменения.

Располагаются железы эндокринной системы в различных частях тела. Например, в верхнем отделе груди находится тимус, в полости таза – половые железы, на шее – паращитовидные и щитовидная железы, в головном мозге – гипофиз, а в забрюшинном пространстве – поджелудочная и надпочечники.

К заболеваниям щитовидной железы приводит дефицит йода. Недостаток этого микроэлемента наблюдается в основном у тех людей, которые проживают в местности, в которой в пищу употребляется вода с малой концентрацией этого вещества. Так же рекомендуется принимать специальные добавки, употреблять в пищу морскую капусту, богатую йодом, морепродукты и рыбу.

Самым страшным заболеванием щитовидной железы является рак, а самым распространенным – эутиреоидный зндемический зоб. Для лечения, а также с целью профилактики применяется препарат новотирал купить который можно в аптеке. Он эффективно восполняет недостаток такого важного элемента, как йод и способствует нормализации работы щитовидной железы. Данный препарат применяется также для профилактики рецидивов эутиреоидного зоба, при понижении функции щитовидной железы, а также после хирургического удаления.

При лечении новотиралом иногда наблюдаются побочные эффекты – это бессонница, увеличенное потоотделение, диарея и некоторые другие. Подробно о действии препарата можно узнать, прочитав инструкцию. Новотирал, как и тиреотом, принимать можно только по рекомендациям врача, а заниматься самолечением не стоит.