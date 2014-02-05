Сотовые абоненты могут переключить обычные гудки на новости "Сочи 2014" от известных спортсменов, звезд музыки, кино и ТВ

Новости главного спортивного события страны будут обновляться на канале каждые два часа, благодаря чему абоненты компании «МегаФон» будут в курсе всех спортивных событий.

Абоненты «МегаФона» в дни Олимпийских и Паралимпийских Игр могут заменить обычные гудки на новости «Сочи 2014» от известных спортсменов, звезд музыки, кино и телевидения.

Услуги «Персональный гудок» и «Замени гудок» известны многим, но если раньше установить можно было в лучшем случае любимую мелодию, то теперь появилась возможность подключить специальный канал «Сочи 2014» и первым узнавать все новости из олимпийской столицы. Партнером канала «Новости Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр» стало «Радио России» (радиостанции «МАЯК», «Вести ФМ» и «Радио России»).

Какие интересные соревнования состоятся сегодня? Кто из наших олимпийцев завоевал медали? За кого из российских спортсменов болеют популярные актеры и музыканты? Все это вы узнаете из первых уст, подключив уникальный канал «Новости Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр», сообщили ZRPRESS.Ru в Дальневосточном филиале ОАО "МегаФон".

XXII Олимпийские зимние игры в Сочи пройдут 7-23 февраля 2014 г. В них примут участие 6000 спортсменов и членов команд из 85 стран. 98 комплектов наград будут разыграны в 7 Олимпийских видах спорта, что на 12 больше, чем на Играх в Ванкувере-2010, и на 14 больше, чем на Играх в Турине-2006. XI Паралимпийские зимние игры в Сочи состоятся 7-16 марта 2014 г. На них соберутся 1650 спортсменов и членов команд из 45 стран. 72 комплекта наград будут разыграны в 5 Паралимпийских видах спорта. На Играх в Сочи будут работать 25000 волонтеров и около 13000 аккредитованных представителей прессы, телерадиовещателей и фотографов. Около 3 млрд телезрителей будут наблюдать за ходом Игр по всему миру.

Новости главного спортивного события страны будут обновляться на канале каждые два часа, благодаря чему абоненты компании «МегаФон» будут в курсе всех спортивных событий.

«Привет, я Ольга Зайцева, болейте за наших девчонок сегодня в 18:00», - такие приветствия от наших спортсменов, звезд театра, кино и телевидения услышат тысячи болельщиков по всей стране в своих телефонных трубках перед стартом женских гонок по биатлону. При этом канал «Новости Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр» предоставляется бесплатно и без абонентской платы всем, кто ранее не пользовался (и у кого не подключены в данный момент) услугами «Замени гудок» и «Персональный гудок».

Для того, чтобы подключить «Персональный гудок» (возможность услышать гудки «Сочи 2014» в ожидании ответа абонента), необходимо набрать *611# вызов.

Услуга «Замени гудок» (приветствия звезд услышат все, кто позвонит вам) будет доступна всем абонентам при наборе следующей комбинации: *711# вызов.

«Вся страна будет болеть за наших спортсменов во время Игр, - уверена Анастасия Оркина, директор по стратегическому маркетингу компании «МегаФон», – Мы хотим помочь людям не только быть в курсе последних новостей из Сочи, но и рассказать своим друзьям и знакомым о победах российских олимпийцев. Это возможность оказаться в центре событий Игр».