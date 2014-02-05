www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Связь
Распечатать

Сотовые абоненты могут переключить обычные гудки на новости "Сочи 2014" от известных спортсменов, звезд музыки, кино и ТВ

05 Февраля 2014, 17:17 | В России
Новости главного спортивного события страны будут обновляться на канале каждые два часа, благодаря чему абоненты компании «МегаФон» будут в курсе всех спортивных событий.
 
Абоненты «МегаФона» в дни Олимпийских и Паралимпийских Игр могут заменить обычные гудки на новости «Сочи 2014» от известных спортсменов, звезд музыки, кино и телевидения.
 
Услуги «Персональный гудок» и «Замени гудок» известны многим, но если раньше установить можно было в лучшем случае любимую мелодию, то теперь появилась возможность подключить специальный  канал «Сочи 2014» и первым узнавать все новости из олимпийской столицы. Партнером канала «Новости Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр» стало «Радио России» (радиостанции «МАЯК», «Вести ФМ» и «Радио России»).
 
Какие интересные соревнования состоятся сегодня? Кто из наших олимпийцев завоевал медали? За кого из российских спортсменов болеют популярные актеры и музыканты? Все это вы узнаете из первых уст, подключив уникальный канал «Новости Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр», сообщили ZRPRESS.Ru в Дальневосточном филиале ОАО "МегаФон".
 
XXII Олимпийские зимние игры в Сочи пройдут 7-23 февраля 2014 г. В них примут участие 6000 спортсменов и членов команд из 85 стран. 98 комплектов наград будут разыграны в 7 Олимпийских видах спорта, что на 12 больше, чем на Играх в Ванкувере-2010, и на 14 больше, чем на Играх в Турине-2006. XI Паралимпийские зимние игры в Сочи состоятся 7-16 марта 2014 г. На них соберутся 1650 спортсменов и членов команд из 45 стран. 72 комплекта наград будут разыграны в 5 Паралимпийских видах спорта. На Играх в Сочи будут работать 25000 волонтеров и около 13000 аккредитованных представителей прессы, телерадиовещателей и фотографов. Около 3 млрд телезрителей будут наблюдать за ходом Игр по всему миру.
 
Новости главного спортивного события страны будут обновляться на канале каждые два часа, благодаря чему абоненты компании «МегаФон» будут в курсе всех спортивных событий.
 
«Привет, я Ольга Зайцева, болейте за наших девчонок сегодня в 18:00», - такие приветствия от наших спортсменов, звезд театра, кино и телевидения услышат тысячи болельщиков по всей стране в своих телефонных трубках перед стартом женских гонок по биатлону. При этом канал «Новости Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр» предоставляется бесплатно и без абонентской платы всем, кто ранее не пользовался (и у кого не подключены в данный момент) услугами «Замени гудок» и «Персональный гудок».
 
Для того, чтобы подключить «Персональный гудок» (возможность услышать гудки «Сочи 2014» в ожидании ответа абонента), необходимо набрать *611# вызов.
 
Услуга «Замени гудок» (приветствия звезд услышат все, кто позвонит вам) будет доступна всем абонентам при наборе следующей комбинации: *711# вызов.
 
«Вся страна будет болеть за наших спортсменов во время Игр, - уверена Анастасия Оркина, директор по стратегическому маркетингу компании «МегаФон», – Мы хотим помочь людям не только быть в курсе последних новостей из Сочи, но и рассказать своим друзьям и знакомым о победах российских олимпийцев. Это возможность оказаться в центре событий Игр».
 
Досье ZRPRESS: ОАО «МегаФон» — один из ведущих российских универсальных операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Компания является Генеральным партнёром зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, а также Генеральным партнёром олимпийской и паралимпийской сборных команд России. В рамках игр «МегаФон» представит высокотехнологичный павильон в Олимпийском парке, на стене которого будут проявляться объемные лица болельщиков размером 6Х8 метров. «МегаФон» выступает партнером сборной России по футболу и генеральным партнером Российского Футбольного Союза. Кроме того, «МегаФон» является официальным партнером Федерации хоккея России, генеральным спонсором Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги, а также официальным спонсором Национальной, Молодежной и Женской сборных команд России по хоккею. Компания поддерживает Союз биатлонистов России, Федерацию фехтования России, Всероссийскую федерацию волейбола и Всероссийскую федерацию художественной гимнастики. «МегаФон» является организатором самого массового турнира для детей-сирот в России – Открытого чемпионата России по футболу среди детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя».
 
Автор:
Теги: сочи-2014  спорт  Мегафон  Олимпиада 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru