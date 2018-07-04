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Стоимость медицинского образования выросла в два раза
Правительство утвердило стоимость обучения по программам ординатуры в вузах
На днях стало известно, что ставка на учебу в ординатуре возросла в два раза. А это значит, что многие молодые специалисты не смогут продолжить свое обучение и стать врачами узкой специализации. Более того, количество бюджетных мест также было сокращено, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Например, согласно новым ставкам, выучиться на врача по программе «Неврология» в Московском государственном медицинском университете имени Сеченова стоит 615 тысяч рублей (двухлетнее обучение), а по программе «Стоматология» - 790 тысяч рублей. Есть и бюджетные места, однако их всего пятнадцать, а десять из них предназначены для «целевиков».
Таким образом, теперь поступить в ординатуру бесплатно практически невозможно, а платить такие деньги могут далеко не все. Если не идти учиться в ординатуру, то молодой специалист имеет на раках лишь диплом о базовом медицинском образовании, что позволит ему работать либо терапевтом, либо медсестрой.
Напомним также, что в 2017 году в России отменили интернатуру, представляющую собой преддипломную практику в больницах. Вместо нее выпускникам необходимо сдать трехэтапный экзамен, только после сдачи которого можно получить врачебную аккредитацию. Более того, молодые специалисты-врачи фактически начинают работать после окончания вуза без практики.
Ранее появилась информация о том, что программа обучения в вузах для медиков может измениться. Для всех без исключения студентов медицинских специальностей хотят ввести изучение еще одной обязательной дисциплины – врачебной этики.
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