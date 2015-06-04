Тонкости оформления больничного листа по уходу

Ознакомиться с законом о больничных листах стоит не только руководителю предприятия, но и подчиненным, чтобы избежать трудностей при его оформлении. Знание своих прав и возможностей позволит работнику быть уверенным, что в случае болезни он сохранит достойный уровень оплаты.

Процесс получения

Согласно законодательным актам РФ, официально трудоустроенный служащий или безработный, состоящий на учете на бирже труда, может получить больничный. Для этого ему необходимо выполнить ряд условий:

В случае заболевания или получения травмы, работнику необходимо явиться в медицинское учреждение по месту жительства или месту работы.

Пройти необходимое обследование.

После получения заключения врача, служащему оформляют больничный лист установленного образца.

Стоит отметить, что возможностью выписки подобных документов обладают далеко не все медицинские учреждения. Для этого организация должна обладать соответствующим сертификатом и иметь договорные отношения с Фондом социального страхования.

Больничный лист позволяет не только получить выходные дни на время болезни. Руководитель обязан оплатить эти дни в том объеме, который предусмотрен законодательной базой. Работник получает заработную плату даже в период нетрудоспособности, что позволяет поддерживать достойный уровень жизни.

Категории граждан, получающие больничный лист

Далеко не все могут воспользоваться данной услугой. Однако есть ситуации, прописанные в законе РФ, попав в которые человек имеет право на получение больничного листа:

Болезнь или получение травмы.

Беременность и роды.

Осуществление ухода за детьми или другими близкими людьми.

Санаторно-курортное лечение.

Прохождение реабилитационного периода.

Пребывание в карантинной зоне.

Больничные листы выдаются также при протезировании и сдаче анализов. Но в подобных случаях – это очень маленькие сроки. Обычно больничный выдается только на тот день, когда запланировано прохождение процедуры.

Продолжительность

Сроки, на которые обычно оформляются больничные листы, варьируются в зависимости от сложности заболевания и периода реабилитации. Также имеет значение – какой врач занимается оформлением данного документа. Например, стоматолог не имеет права выписывать больничный сроком более 10 суток без согласования с комиссией. А терапевт, наоборот, обладает более широкими полномочиями и может оформить до 30 дней по листу временной нетрудоспособности.

Уход за несовершеннолетними детьми

Больничный по уходу за детьми оформляется сроком на 15 дней. Родителям ребенка-инвалида, его продляют на все время пребывания в стационаре.

Уход за родственниками

В этом случае работник получает три дня больничного. В оформлении могут отказать, если родственник является хроническим больным и это случай обострения заболевания.

Беременность и роды

Женщина получает 140 дней больничного, которые она может самостоятельно распределить на период до родов и после. В случае рождения двух и более детей больничный лист продлевается до 156 дней. Также можно получить продление при сложных или преждевременных родах.

Стоит также помнить, что размер выплат в случае нетрудоспособности составляет от 60 до 100% от средней заработной платы работника и подлежит налогообложению. От него освобождаются только выплаты, связанные с беременностью и родами.

Это далеко не вся информация, которой необходимо обладать для правильного и своевременного оформления больничного листа. Узнать подробности, а также найти ответы, на интересующие вопросы можно на сайте: http://bolnichniy-msk.com/.