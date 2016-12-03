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Участились случаи заражения ВИЧ в медучреждениях
Случаи заражения ВИЧ-инфекцией в медицинских учреждениях возобновились в РФ, сообщил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".
"К сожалению, у нас стали появляться опять случаи подозрительные заражения (ВИЧ-инфекцией – ред.) в медицинских учреждениях. Когда дети лежат в одной палате, один инфицированный, другой неинфицированный. Неинфицированный ребенок через какое-то время тоже становится зараженным. Понятно, что от матери он не мог заразиться. Значит… произошло какое-то нарушение в работе медицинского сотрудника", — сказал Покровский на пресс-конференции "Ситуация с ВИЧ/СПИД в России".
Покровский подчеркнул, пишет РИА "Новости", что у детей такое заражение выявить легче, так как взрослых могут подозревать в незащищённых половых связях. При этом эксперт подчеркнул, что опасность заболеть ВИЧ-инфекцией касается каждого. Ранее эксперт заявил о том, что на 30 сентября 2016 года в РФ зафиксировано более 1 миллиона зараженных ВИЧ-инфекцией.
В России особую актуальность проблема распространения ВИЧ-инфекции приобрела в начале ноября после сообщения управления здравоохранения Екатеринбурга, что ВИЧ-инфекцией заражено 1,8% населения мегаполиса, то есть почти каждый 50-й. По словам специалиста по инфекционным заболеваниям Минздрава РФ Ирины Шестаковой, в 14 регионах заболеваемость ВИЧ-инфекцией более чем в два раза превышает средние показатели по стране, наиболее поражены ВИЧ-инфекцией 26 регионов, где носителями заболевания являются более 0,5% населения.
Так в Приморском крае каждый месяц регистрируется более 100 новых случаев выявления ВИЧ-инфицированных граждан. Медики характеризуют ситуацию как стабильно ухудшающуюся.
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