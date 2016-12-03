www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.15 р. 100 JPY: 56.29 р.
EUR: 68.47 р. 10 CNY: 93.22 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Доступная медицина
Распечатать

Участились случаи заражения ВИЧ в медучреждениях

03 Декабря 2016, 13:17 | В России

Случаи заражения ВИЧ-инфекцией в медицинских учреждениях возобновились в РФ, сообщил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

"К сожалению, у нас стали появляться опять случаи подозрительные заражения (ВИЧ-инфекцией – ред.) в медицинских учреждениях. Когда дети лежат в одной палате, один инфицированный, другой неинфицированный. Неинфицированный ребенок через какое-то время тоже становится зараженным. Понятно, что от матери он не мог заразиться. Значит… произошло какое-то нарушение в работе медицинского сотрудника", — сказал Покровский на пресс-конференции "Ситуация с ВИЧ/СПИД в России".

Покровский подчеркнул, пишет РИА "Новости", что у детей такое заражение выявить легче, так как взрослых могут подозревать в незащищённых половых связях. При этом эксперт подчеркнул, что опасность заболеть ВИЧ-инфекцией касается каждого. Ранее эксперт заявил о том, что на 30 сентября 2016 года в РФ зафиксировано более 1 миллиона зараженных ВИЧ-инфекцией.

В России особую актуальность проблема распространения ВИЧ-инфекции приобрела в начале ноября после сообщения управления здравоохранения Екатеринбурга, что ВИЧ-инфекцией заражено 1,8% населения мегаполиса, то есть почти каждый 50-й. По словам специалиста по инфекционным заболеваниям Минздрава РФ Ирины Шестаковой, в 14 регионах заболеваемость ВИЧ-инфекцией более чем в два раза превышает средние показатели по стране, наиболее поражены ВИЧ-инфекцией 26 регионов, где носителями заболевания являются более 0,5% населения.

Так в Приморском крае каждый месяц регистрируется более 100 новых случаев выявления ВИЧ-инфицированных граждан. Медики характеризуют ситуацию как стабильно ухудшающуюся.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: рост  заболеваемость  вич  вич-инфицирование  статистика  инфекция  СПИД 






Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru