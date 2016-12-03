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Дешевые лекарства стремительно дорожают

03 Декабря 2016, 10:10 | В России

С января по октябрь рост цен на медикаменты составил 6% по сравнению с тем же периодом 2015 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В октябре больше всего подорожали настойка пустырника, корвалол и йод, пишут «Известия». Также выросли в цене жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), в то время как всё лето их стоимость не менялась. Эксперты объясняют эту ситуацию сезонным фактором, исключением некоторых препаратов из списка ЖНВЛП и изменением политики Минздрава относительно спиртосодержащих препаратов.

По данным Росстата, цены на настойку пустырника в октябре 2016 года выросли на 5,1%, на корвалол и йод — на 2 и 3% соответственно. Для сравнения: сигареты с фильтром зарубежных марок в октябре стали стоить на 1,4% больше, чем в сентябре.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал, что цена на настойку пустырника подскочила в связи с изменением подхода государства к регулированию рынка спиртосодержащих лекарств. Как уже писали «Известия», в декабре вступает в силу приказ, по которому настойки должны быть расфасованы в пузырьки по 25 мл вместо нынешних 250.

— Производители несут затраты по таре, и это сказывается на цене товара. Стоимость самого сырья вряд ли изменилась, лекарственные травы собираются в России. Но, возможно, в кризис компании больше тратят на оплату труда сборщиков и сушильщиков, — добавил Николай Беспалов.

А вот повышение цен на раствор йода сами производители объясняют ценовой политикой аптек. Коммерческий директор ООО «Йодные технологии и маркетинг» Петр Гугнинский рассказал «Известиям», что осенью спрос на йод повышается примерно на 20%.

— Мы реализуем продукцию по «летним» ценам, но у аптек в сезон повышенный спрос, и они поднимают цены, — сказал Петр Гугнинский.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов также связывает повышение цен на лекарства с сезонным фактором.

— В период осеннего повышенного спроса особенно заметно дорожает такая копеечная продукция, как йод. Она не входит список ЖНВЛП, и цены на нее не регулируются Минздравом, — сказал он.

Повышение стоимости корвалола эксперты объясняют исключением этого препарата в начале 2016 года из федерального списка ЖНВЛП. И теперь он продается по рыночным ценам.

— Весной уровень цен на лекарства будет корректироваться, но незначительно. Стоимость медикаментов уже не снизится до уровня сентябрьских показателей, — прогнозирует Давид Мелик-Гусейнов.

Несмотря на то что стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов находится под государственным контролем, они тоже подорожали. По данным Росздравнадзора, в октябре по отношению к сентябрю в среднем по России уровень розничных цен на ЖНВЛП амбулаторного сегмента увеличился на 0,5%, а по отношению к декабрю 2015 года рост цен составил 1%. Как следует из предыдущих отчетов ведомства, стоимость ЖНВЛП практически не менялась с весны (цена выросла на 0,1% в мае и августе, а в июне, июле и сентябре показатели оставались без изменений).

Эксперты полагают, что подорожание лекарств из списка ЖНВЛП, как и обычных препаратов, связано с повышением спроса осенью. Николай Беспалов рассказал, что производители могут один раз в год индексировать предельные отпускные цены на ЖНВЛП и они воспользовались этой возможностью. Также компании могут сокращать размер скидок, которые предоставляют дистрибьютерам.

— Понятно, что есть компании, нарушающие нормы ценового регулирования. Но в целом рост цен на ЖНВЛП небольшой, и это говорит о том, что стоимость растет в рамках разрешенных законодательством инструментов, — сказал Николай Беспалов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: йод  жнвлп  лекарство  настойка пустырника  карвалол  аптека  здоровье 






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